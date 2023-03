Córdoba: delincuentes simularon una transferencia errónea e intentaron estafarla con 200 mil pesos

Una modalidad de estafa que se extiende en Córdoba es la de “las transferencias erróneas”. ¿De qué se tratan? delincuentes simulan ser compradores, realizan un giro bancario por un monto mayor al solicitado por la víctima y luego, suplican que el receptor se los devuelva.

Este mismo intento de engaño le ocurrió a Rocío, una joven de la capital que intentaba vender una mesa a través de Marketplace. En diálogo con Vía Córdoba, contó que una compradora identificada como Sofía Abigaíl Benedetto la contactó para adquirir el mueble.

Después de que se pasaran los teléfonos, comenzaron a organizar la venta. “Su padre me llamó para decirme que iban a comprar la mesa y que si se la podía guardar hasta el viernes que él venía a hacer unos trámites a Córdoba capital”, detalló Rocío.

El intento de estafa ocurrió luego de que el interesado le solicitara los datos bancarios a Rocío para solicitar el depósito. “Me envió el comprobante de la transferencia y noto que el comprobante decía 200 mil pesos y todos mis datos. Me resultó raro pero dije ‘voy a esperar a que impacte la transferencia a ver si está bien lo que estoy leyendo’”, contó la joven.

Simularon ser compradores e intentaron estafarla con 200 mil pesos. Foto: Gentileza

El monto de la venta era sólo de 20 mil pesos y la presunta transferencia mostraba un giro de 200 mil. “No pasaron 10 minutos que me llama hecho un mar de lágrimas diciéndome que su señora, quien hizo la transferencia, se había equivocado y sin querer había puesto un cero de más”, continúa Rocío.

Sin embargo, el pago no había impactado en la cuenta de Rocío. Aún así, el delincuente avisó a la víctima que “el banco” se iba a contactar para que la plata sea devuelta. La intención era que la joven devolviera el monto, apenándose de la situación ficticia de los compradores.

“Decidí llamar al banco del cual me habían hecho la supuesta transferencia y la señorita que me atendió me dijo sin ningún tipo de vueltas ‘Es una estafa’. Así que procedí a bloquear a ambos y no volvieron a comunicarse”, sentenció Rocío.