El Gobierno de la provincia de Córdoba confirmó que tendrá vuelos directos con un destino maravilloso del Caribe. De este modo, el aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella se posiciona como un centro de operaciones y destino referente a nivel nacional e internacional.

Córdoba confirmó vuelos directos con un maravilloso destino del Caribe

La Agencia Córdoba Turismo anunció la incorporación de nuevas rutas sin conexión con Aerolíneas Argentinas, quien notificó la incorporación de una nueva ruta internacional entre la isla de Aruba y Córdoba. A esto se le suman Mendoza y Buenos Aires, durante la temporada alta de verano 2026.

Desde Córdoba, Mendoza y Buenos Aires: así será la nueva ruta a Aruba de Aerolíneas Argentinas

Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026, la aerolínea operará vuelos directos desde Aruba hacia Córdoba. “Permitiendo a turistas internacionales arribar de forma rápida y cómoda a la provincia”, destacaron fuentes oficiales mediante un comunicado.

Los detalles del vuelo directo entre Córdoba y el maravilloso destino del Caribe