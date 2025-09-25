Córdoba: cayó el “payaso IT” por integrar una banda de ladrones de vidrieras

En las últimas horas, la Policía de Córdoba logró la detención de un joven de 27 años, conocido por el apodo “payaso IT”, quien tenía un pedido de captura vigente. El hombre está imputado de integrar una banda de ladrones dedicada a asaltar comercios por medio de la rotura de vidrieras.

Según la información policial, el individuo fue detenido por efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) en la intersección de las calles Pueyrredón y José Luis Cabrera en la ciudad de San Francisco.

Detuvieron al “payaso IT”, integrante de una banda de ladrones

Una investigación reveló que el delincuente fue el responsable de destruir la puerta de ingreso de un negocio ubicado en calle Belgrano al 1.600. En esa oportunidad, la banda sustrajo una importante cantidad de prendas de vestir antes de huir de la escena.

Los otros tres integrantes del grupo delictivo lograron escapar con la mercadería robada. La División Investigaciones de la Policía continúa trabajando para dar con ellos.