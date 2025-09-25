Córdoba: clausuraron una carnicería por arrojar restos podridos a la vía pública

La Municipalidad de Villa María ordenó la clausura de un local comercial, una carnicería situada en el barrio Vista Verde. El cierre se llevó a cabo tras constatar que la carnicería arrojaba a la vía pública restos de huesos y carne en avanzado estado de putrefacción. Estos desechos eran depositados en la zona conocida como El Arenero, junto a la costanera.

Clausuraron una carnicería por tirar restos podridos a la vía pública

El procedimiento oficial se inició a partir de denuncias emitidas por los habitantes locales. Los vecinos habían alertado a las autoridades pertinentes sobre el hallazgo de diversas bolsas que contenían materia orgánica descompuesta en el espacio público.

La situación generada por la presencia de esta carne en mal estado provocó fuertes olores nauseabundos en el sector. Además, implicaba un significativo riesgo de contaminación para el ambiente. También se destacó el potencial envenenamiento de perros que circulan habitualmente por ese sector.

Para identificar a los responsables de esta práctica ilegal, se empleó el análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona. De esta forma, el equipo de inspectores logró establecer la conexión con una camioneta que se vinculaba directamente con el comercio en cuestión. Con la prueba material recogida, el Juzgado de Faltas local intervino en el caso. Este organismo judicial dispuso la aplicación de una multa. También ordenó la clausura del local.