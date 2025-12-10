Córdoba: buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en barrio Palmar

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 1 emitió un pedido de ayuda a la población con el propósito de ubicar a una adolescente desaparecida en Córdoba. Se trata de Maitena Candelaria Benítez, de 14 años, quien reside en el barrio Palmar de la ciudad. La última vez que fue vista fue el 4 de diciembre.

Buscan a una adolescente de 14 años en Córdoba

Según la Fiscalía, Maitena es de contextura delgada, tiene tez blanca, mide alrededor de 1,50 metros y su cabello es de color negro. Como dato distintivo, posee un piercing en el labio. Al momento de su última desaparición, vestía un short de jean y una remera de estilo “pupera” de color oscuro.

Cualquier información pertinente sobre este caso debe ser comunicada a las autoridades competentes. Las personas pueden aportar detalles en la Unidad Judicial 12. Asimismo, se encuentra disponible una línea telefónica directa para recibir datos: el número es 351-5642877. Otra alternativa de contacto es presentarse personalmente en la calle José Villegas 2.100, ubicada en el sector de barrio Patricios, dentro de la capital.