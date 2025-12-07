Alerta en Córdoba por una adolescente de 15 años que está desaparecida desde hace un mes

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 1 de la ciudad de Córdoba dio a conocer la intensa búsqueda de Candela Guadalupe Bazán, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez en la zona de Camino Chacra de la Merced. La joven desapareció el 8 de noviembre.

Alerta por una adolescente de 15 años que está desaparecida

La información oficial indica que Candela mide 1,50 metros de estatura y su contextura física es robusta. Posee tez blanca y su cabello es de color negro con un flequillo recto; sus ojos son oscuros. Una característica notable que presenta esta joven es una marca en forma de “V” ubicada en la palma de una de sus manos.

Al momento de retirarse de su vivienda, la menor vestía una calza larga de color negro y una remera blanca. Llevaba puesto un chaleco negro con capucha y zapatillas blancas. Como complemento, cargaba una mochila de color rosa.

Cualquier dato o información útil para la investigación puede ser comunicado a las autoridades pertinentes. Los datos deben aportarse a la Unidad Judicial 12 o a los teléfonos 4335142, 351-5642877 y 351-5297322. Asimismo, se reciben testimonios de forma presencial en la sede de José Villegas 2100, en el barrio Patricios.