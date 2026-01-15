Córdoba: bajaron los precios de las multas de la Policía Caminera

A partir de esta semana, los conductores que transiten por las rutas de Córdoba se encontrarán con un esquema de multas de la Policía Caminera. Esta modificación se produce tras la oficialización en el Boletín Oficial de una baja en el precio de la nafta súper de YPF, insumo que determina el valor de la Unidad Fija de Multa (UF).

Bajaron los precios de las multas de la Caminera en Córdoba

El sistema de sanciones de la Policía Caminera se rige por la Ley Provincial de Tránsito, que establece el costo de las multas en base al precio del combustible líquido. Con la reciente retracción del mercado, la Unidad Fija pasó de 1.696 a $1.631 pesos, lo que representa una disminución del 3,8 por ciento en el costo final que deberán afrontar los infractores.

El esquema de penalizaciones se divide en cuatro categorías principales, dependiendo de la peligrosidad de la falta cometida y el riesgo para terceros:

Infracciones leves: Incluyen faltas como fumar mientras se conduce. Los montos oscilan entre 32.620 y 163.100 pesos (20 a 100 UF), con una posible quita de hasta dos puntos en la licencia.

Infracciones graves: Como circular con las luces bajas apagadas. Las multas van desde los 163.100 hasta los 326.400 pesos (100 a 200 UF). Implica una pérdida de dos a cinco puntos.

Infracciones muy graves: Comprende cruzar semáforos en rojo, conducir a contramano o exceso de velocidad. Los valores se ubican entre 326.400 y 652.800 pesos (200 a 400 UF), con una deducción de hasta 20 puntos.

Sanciones máximas: Aplicadas por alcoholemia positiva o daño a la infraestructura vial. Los costos inician en 1.957.200 y pueden alcanzar los 3.262.000 pesos (1.200 a 2.000 UF).

Más allá del impacto económico, las infracciones más severas conllevan la inhabilitación para conducir y, en casos de alcoholemia o maniobras temerarias, la apertura de denuncias penales. El sistema de puntaje de la licencia busca fomentar la responsabilidad al volante, complementando las multas monetarias con la posibilidad de perder el derecho a conducir de forma temporal o definitiva.