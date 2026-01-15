Violencia en Córdoba: golpeó y escupió a un policía de la Caminera en un control

Una mujer de 32 años golpeó y escupió a un policía de la Caminera en un control emplazado en una ruta de la provincia. El episodio de violencia en Córdoba terminó en el inicio de un proceso judicial en contra de la involucrada.

El hecho ocurrió durante la mañana de este jueves 15 de enero en el kilómetro 156 de la ruta provincial 28, en la localidad de Santa Cruz del Lago. El procedimiento inició cuando el personal detuvo un Renault Cactus, que era conducido por un hombre mayor de edad, ya que no tenía la patente delantera.

En ese marco, la señora, quien viajaba como acompañante, bajó y tomó documentación que no era de suya. “Se ofuscó, golpeó y escupió a un efectivo”, describió la Policía en un comunicado oficial.

Inmediatamente, las autoridades la redujeron y aprehendieron. Luego, la trasladaron a la alcaldía de Villa Carlos Paz, donde quedó a disposición de la Justicia y se le inició una causa judicial por los delitos de agresión y resistencia a la autoridad.