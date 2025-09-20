Un niño de 5 años murió en la noche de este viernes 19 de septiembre luego de haberse ahogado con comida. La Policía confirmó este sábado 20 la fatal noticia en la localidad de Villa del Dique, provincia de Córdoba.
Conmoción: un niño murió luego de ahogarse con comida en Villa del Dique
La departamental de Calamuchita informó que personal policial realizaba un control vehicular nocturno de rutina. En ese contexto, un matrimonio oriundo de la Pampa irrumpió en búsqueda de ayuda para su pequeño hijo.
“Aparentemente se habría ahogado con alimentos”, deslizaron desde las fuerzas de Seguridad. Inmediatamente, los efectivos trasladaron al menor y su familia al nosocomio local, donde decidieron derivarlo al Hospital de Santa Rosa de Calamuchita. A pesar de las técnicas de reanimación practicadas, el niño de 5 años murió.