Conmebol compartió el ranking de los 50 mejores clubes: en qué puesto quedó Talleres

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) compartió el ranking de los 50 mejores clubes de la región. La provincia de Córdoba debe sentirse orgullosa porque Talleres fue incluido para el selecto listado.

En qué puesto quedó Talleres del ranking de los 50 mejores clubes de Conmebol

El ranking de clubes 2026 fue difundido el lunes 15 de diciembre por la entidad madre del deporte en la región. El club albiazul ocupa la posición 46 gracias a sus 1.460,4 puntos acumulados.

El club albiazul ocupa el puesto 46 gracias a sus 1.460,4 puntos acumulados.

“Talleres se posiciona como el único club de Córdoba en el Top 50, este logro distingue a la T dentro del fútbol argentino y se consolida como el principal embajador del fútbol cordobés en el escenario continental”, ponderó la institución.

Cómo se hace el ranking de clubes de Conmebol

El ranking de clubes 2026 de Conmebol contempla el rendimiento histórico y reciente en competiciones continentales. La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana son los dos factores más preponderantes. Talleres obtuvo 16 puntos en el acumulado “Histórico” y 1444,4 en la categoría “Performance”. Por su parte, Belgrano se encuentra en la ubicación 107 con 314,7 unidades que solo sumó en el segundo apartado.