Confirmaron un vínculo previo a la cita por aplicación del primer femicidio del 2026 en Córdoba

La fiscal Silvia Maldonado está a cargo de la investigación del crimen de Delfina Aimino, que fue el primer femicidio del 2026 en Córdoba. En las últimas horas, confirmó que la víctima y Tomás Ariel Mulinetti, el acusado, tenían un vínculo previo a la cita por aplicación que terminó en el brutal ataque.

Según la nueva hipótesis de la Justicia, los involucrados no se conocieron por primera vez mediante la aplicación de citas. La información recabada confirmó que existía una relación anterior, que aún se intenta profundizar, según comunicó el medio Villa María Vivo.

Actualmente, la toma de declaraciones continúa para reconstruir las actividades que hicieron Aimino y Mulinetti previo al encuentro que culminó en fatalidad. A su vez, la Fiscalía notificó que el acusado no tiene condenas previas ni procesos abiertos por violencia familiar o de género. En este momento, está alojado en el Establecimiento Penitenciario número 5 de la ciudad de Villa María.

Cómo fue el primer femicidio del año en Córdoba

El 1 de enero, pasadas las 9 de la mañana, el cuerpo de la joven de 22 años fue hallado en un descampado cercano a un camino rural y a la Universidad Nacional de la ciudad. Un vecino que paseaba a su mascota dio aviso a las autoridades del estremecedor hallazgo.

Pero ella no contaba con sus documentos por lo que la Justicia tuvo que trabajar arduamente para establecer su identidad. Una herida médica previa en su cuerpo fue la clave ya que permitió relacionarla con la base de huellas dactilares de los centros de salud.

El principal acusado fue detenido en Villa María.

Posteriormente, las pesquisas llegaron al estudiante de ingeniería electromecánica de 23 años. Finalmente, fue detenido en un allanamiento en una vivienda del barrio Trinitarios. Allí, la Policía de Córdoba secuestró un automóvil Ford Ka, teléfonos celulares, ropa y una navaja, que habría sido utilizada para consumar el ataque.