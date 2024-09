Con show del hijo de Sebastián, llega la fiesta del Queso Parrillero a Córdoba

La primavera se avecina y las localidades de la provincia de Córdoba preparan festivales para celebrar a lo grande. En la previa, anunciaron la Fiesta del Queso Parrillero, que tendrá un show del hijo de Sebastián, el histórico cuartetero.

Con el hijo de Sebastián, llega a Córdoba la Fiesta del Queso Parrillero

La novena edición de la fiesta provincial del queso parrillero y cachinado casero será este sábado 21 de septiembre en la localidad de Arroyo Algodón, a 172 kilómetros al sureste de la ciudad de Córdoba.

La fiesta provincial del Queso Parrillero en Córdoba.

El evento gastronómico contará con el siguiente menú, según informaron fuentes oficiales:

Entrada : queso parrillero , cueritos, lengua a la vinagreta, codeguines y chicharrón. Tabla de fiambres : salame seco artesanal, bondiola artesanal, lomitos ahumados, mortadela gourmet y queso tybo.

Plato caliente : chorizos, morcillas y costillas de cerdo ; costillas de novillo con verduras al escabeche.

Postre : Helado

No incluye bebida

Córdoba: qué más habrá en la fiesta provincial del queso parrillero

En paralelo, la fiesta provincial del queso parrillero y cachinado casero contará con las presentaciones en vivo de Extraña Sociedad, Ke Cuarteto y Martín Rey, el hijo de Sebastián. El SUM municipal de Arroyo Algodón será la sede del encuentro.

Las entradas son limitadas y tienen los siguientes precios:

Mayores : 18.000 pesos.

Menores: 13.000 pesos.

A continuación, los puntos de venta:

Municipalidad de Arroyo Algodón,

Kiosco Ritel ,

Lácteos ADC,

Disquería la Terminal de Villa María.

Quién es Martín Rey, el hijo de Sebastián

Martín Rey se enteró a los 14 años que su papá era Sebastián, el cantante cordobés Daniel Humberto Reyna. Tras su muerte, fue reconocido por un juicio de filiación. “Mi mamá me abandonó, mi papá se va por su lado también... quien vendría a ser mi abuela, me dice ‘hijo mirá, el que está cantando ahí en la tele es tu papá’. Yo no entendía nada. Yo pensaba hasta ese día que mi abuela era mi mamá, y que mi papá era mi abuelo, que estaba en el cielo”, dijo en diálogo con América.

“Yo fui a hablar con mi papá, él me recibió, hablamos bien y jamás se negó a que yo era su hijo. Vino a verme cuando tenía seis meses y después dos años. La familia siempre trató de no dejarlo llegar, porque en ese momento era una locura ser padres jóvenes”, contó.

Cómo llegar a Arroyo Algodón desde Córdoba Capital

Para llegar a la localidad de Arroyo Algodón es necesario tomar la autopista Córdoba Rosario hasta la ciudad de Villa María. Allí, doblar a la izquierda en dirección a Las Mojarras, por la ruta provincial 158.