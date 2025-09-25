Con Magui Olave y comidas típicas en Córdoba: una fiesta patronal despide septiembre a lo grande

Una localidad de la provincia de Córdoba anunció la celebración de su fiesta patronal en los últimos días de septiembre. El festejo promete despedir el mes a lo grande ya que tendrá un show de Magui Olave y comidas típicas, entre otros atractivos.

Cuándo es la fiesta patronal con Magui Olave en Córdoba

Las Fiestas Patronales de Villa Yacanto de Calamuchita serán desde las 11 de este sábado 27 de septiembre en el Predio de los Gauchos, según confirmó la Secretaría de Turismo a través de sus redes sociales.

Las Fiestas Patronales de Villa Yacanto de Calamuchita.

Pialada, jineteada y un patio gastronómico con preparaciones como asado, empanadas, locro, sándwiches y papas fritas serán algunos de los atractivos. A lo largo de la jornada, Magui Olave, Piko Frank, Esquejes, Urqu Pampa y Sacha cantarán su música.

Cuánto salen las entradas para la fiesta patronal en Córdoba con Magui Olave

Las entradas tienen un costo de 15.000 pesos hasta el viernes 26 y en puerta el día del evento suben a 20.000. A continuación, los lugares y las modalidades para adquirirlas:

Oficina de Turismo de Villa Yacanto , todos los días de 10 a 17.

Administración Municipal de Villa Yacanto , de lunes a viernes, de 8 a 13.30.

Compra por transferencia: contactarse con la Oficina de Turismo al 3546515077.

Cómo llegar a Villa Yacanto desde Córdoba Capital

Uno de los caminos recomendados para ir a Villa Yacanto desde Córdoba Capital es salir por la Ruta Provincial 5 rumbo a Alta Gracia, pasando por Anisacate, La Bolsa y Villa General Belgrano. Al llegar a Santa Rosa de Calamuchita, tomar la Ruta Provincial 228 hacia Villa Yacanto. La distancia total es de aproximadamente 122 kilómetros.