Con feria de expositores, sunset y carne a las llamas: el festival aéreo aterriza en Córdoba

La ciudad de Bell Ville confirmó que una nueva edición del festival aéreo aterriza en Córdoba este fin de semana. El encuentro que reúne a fanáticos de los espectáculos y el paracaidismo de toda la provincia tiene un programa conformado con feria de expositores, sunset y carne a las llamas.
Cuándo es el festival aéreo que aterriza en Córdoba
La Municipalidad de Bell Ville anunció que la quinta edición del encuentro organizado por el Aero Club inicia a las 13 de este sábado 13 de septiembre. Pero la actividad no termina aquí ya que se extiende a lo largo del domingo 14.
Paracaidismo en vivo; vuelos de bautismo (en avión y helicóptero); sorteos; una gran vaquillona, que tiene un costo de 30.000 pesos; y exposiciones son algunas de las iniciativas anunciadas para este fin de semana. A continuación, la grilla con los horarios aproximados brindada por los organizadores.
La grilla del festival aéreo que aterriza en Córdoba
- Sábado 13:
- 13: inicio de actividades y habilitación de ingresos.
- 14: demostración acrobática.
- 14.30: demostración de aeromodelismo.
- 15: demostración acrobática.
- 15.30: demostración acrobática.
- 16: demostración de paracaidísmo.
- 16.30: demostración acrobática.
- 17: demostración acrobática.
- 17.30: demostración paracaidismo.
- 18: demostración acrobática.
- 18: sunset.
- Domingo 14:
- 10: ingreso e inicio de actos protocolares.
- 10.30: demostración paracaidismo.
- 11.30: demostración acrobática.
- 12.15: demostración acrobática.
- 13: demostración acrobática.
- 14: banda de la provincia de Córdoba.
- 14.45: demostración acrobática y paracaidismo.
- 15.30: demostración aeromodelismo.
- 16: brigada puma.
- 16.45: demostración acrobática.
- 17.30: plan lucha contra el fuego.
- 18: demostración acrobática.
- 18.30: sorteo de premios.
Cuánto sale la entrada del festival aéreo que aterriza en Córdoba
La entrada para el público en general tiene un costo de 5.000 pesos y es válida para ambos días. Se pueden reservar contactandose al 03537457833 o se pueden comprar en el ingreso al Aero Club.
Cómo llegar a Bell Ville desde Córdoba Capital
Para llegar a Bell Ville desde Córdoba Capital se recomienda emprender un viaje de 207 kilómetros por la Autopista Córdoba-Rosario. A su vez, diferentes empresas de transporte ofrecen colectivos que salen desde la Terminal de Ómnibus de la ciudad.