Vía Córdoba / Fin de semana

Con feria de expositores, sunset y carne a las llamas: el festival aéreo aterriza en Córdoba

El evento tendrá dos jornadas repletas de espectáculos con acrobacias, gastronomía y música en vivo.

Redacción Vía Córdoba
13 de septiembre de 2025,

Un encuentro con acrobacias aéreas, sunset, comida asada y una feria de expositores en Córdoba.

La ciudad de Bell Ville confirmó que una nueva edición del festival aéreo aterriza en Córdoba este fin de semana. El encuentro que reúne a fanáticos de los espectáculos y el paracaidismo de toda la provincia tiene un programa conformado con feria de expositores, sunset y carne a las llamas.

Cuándo es el festival aéreo que aterriza en Córdoba

La Municipalidad de Bell Ville anunció que la quinta edición del encuentro organizado por el Aero Club inicia a las 13 de este sábado 13 de septiembre. Pero la actividad no termina aquí ya que se extiende a lo largo del domingo 14.

La Municipalidad de Bell Ville anunció una nueva edición del evento.
Paracaidismo en vivo; vuelos de bautismo (en avión y helicóptero); sorteos; una gran vaquillona, que tiene un costo de 30.000 pesos; y exposiciones son algunas de las iniciativas anunciadas para este fin de semana. A continuación, la grilla con los horarios aproximados brindada por los organizadores.

La grilla del festival aéreo que aterriza en Córdoba

  • Sábado 13:
    • 13: inicio de actividades y habilitación de ingresos.
    • 14: demostración acrobática.
    • 14.30: demostración de aeromodelismo.
    • 15: demostración acrobática.
    • 15.30: demostración acrobática.
    • 16: demostración de paracaidísmo.
    • 16.30: demostración acrobática.
    • 17: demostración acrobática.
    • 17.30: demostración paracaidismo.
    • 18: demostración acrobática.
    • 18: sunset.
  • Domingo 14:
    • 10: ingreso e inicio de actos protocolares.
    • 10.30: demostración paracaidismo.
    • 11.30: demostración acrobática.
    • 12.15: demostración acrobática.
    • 13: demostración acrobática.
    • 14: banda de la provincia de Córdoba.
    • 14.45: demostración acrobática y paracaidismo.
    • 15.30: demostración aeromodelismo.
    • 16: brigada puma.
    • 16.45: demostración acrobática.
    • 17.30: plan lucha contra el fuego.
    • 18: demostración acrobática.
    • 18.30: sorteo de premios.

Cuánto sale la entrada del festival aéreo que aterriza en Córdoba

La entrada para el público en general tiene un costo de 5.000 pesos y es válida para ambos días. Se pueden reservar contactandose al 03537457833 o se pueden comprar en el ingreso al Aero Club.

Cómo llegar a Bell Ville desde Córdoba Capital

Para llegar a Bell Ville desde Córdoba Capital se recomienda emprender un viaje de 207 kilómetros por la Autopista Córdoba-Rosario. A su vez, diferentes empresas de transporte ofrecen colectivos que salen desde la Terminal de Ómnibus de la ciudad.

