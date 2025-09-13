Con feria de expositores, sunset y carne a las llamas: el festival aéreo aterriza en Córdoba

La ciudad de Bell Ville confirmó que una nueva edición del festival aéreo aterriza en Córdoba este fin de semana. El encuentro que reúne a fanáticos de los espectáculos y el paracaidismo de toda la provincia tiene un programa conformado con feria de expositores, sunset y carne a las llamas.

Cuándo es el festival aéreo que aterriza en Córdoba

La Municipalidad de Bell Ville anunció que la quinta edición del encuentro organizado por el Aero Club inicia a las 13 de este sábado 13 de septiembre. Pero la actividad no termina aquí ya que se extiende a lo largo del domingo 14.

La Municipalidad de Bell Ville anunció una nueva edición del evento.

Paracaidismo en vivo; vuelos de bautismo (en avión y helicóptero); sorteos; una gran vaquillona, que tiene un costo de 30.000 pesos; y exposiciones son algunas de las iniciativas anunciadas para este fin de semana. A continuación, la grilla con los horarios aproximados brindada por los organizadores.

La grilla del festival aéreo que aterriza en Córdoba

Sábado 13: 13 : inicio de actividades y habilitación de ingresos. 14 : demostración acrobática. 14.30 : demostración de aeromodelismo. 15 : demostración acrobática. 15.30 : demostración acrobática. 16: demostración de paracaidísmo. 16.30 : demostración acrobática. 17 : demostración acrobática. 17.30 : demostración paracaidismo. 18 : demostración acrobática. 18 : sunset.

Domingo 14: 10 : ingreso e inicio de actos protocolares. 10.30 : demostración paracaidismo. 11.30 : demostración acrobática. 12.15 : demostración acrobática. 13 : demostración acrobática. 14 : banda de la provincia de Córdoba. 14.45 : demostración acrobática y paracaidismo. 15.30 : demostración aeromodelismo. 16 : brigada puma. 16.45 : demostración acrobática. 17.30 : plan lucha contra el fuego. 18 : demostración acrobática. 18.30 : sorteo de premios.



Cuánto sale la entrada del festival aéreo que aterriza en Córdoba

La entrada para el público en general tiene un costo de 5.000 pesos y es válida para ambos días. Se pueden reservar contactandose al 03537457833 o se pueden comprar en el ingreso al Aero Club.

Cómo llegar a Bell Ville desde Córdoba Capital

Para llegar a Bell Ville desde Córdoba Capital se recomienda emprender un viaje de 207 kilómetros por la Autopista Córdoba-Rosario. A su vez, diferentes empresas de transporte ofrecen colectivos que salen desde la Terminal de Ómnibus de la ciudad.