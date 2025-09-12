El Festival Nacional del Mate empieza en Córdoba con un día gratuito y música en vivo

Una localidad de Córdoba confirmó que este fin de semana empieza el Festival Nacional del Mate. La celebración se realiza en la capital de la infusión, que en esta oportunidad tendrá un día gratuito y música en vivo.

Córdoba: cuándo y dónde es el Festival Nacional del Mate

La Comuna de Colonia Italiana anunció la edición 57 del evento que se desarrollará este sábado 13 y domingo 14 de septiembre. Para disfrutar del primer día se debe abonar una entrada de 12 mil pesos, pero el segundo es con acceso libre y sin costo.

La invitación para la primera velada es a partir de las 21 y tendrá a los siguientes artistas: Imperio Gaucho, Walter Vallejo y sus Changos, Camacho’s hermanos chamameceros y Francisco Benítez.

El cronograma del Festival Nacional del Mate en Colonia Italia.

La segunda jornada comenzará a las 10.30 con un tradicional desfile. Posteriormente, el cronograma seguirá con Guerino Buonafé y Cristian Guevara, Academia Alimay, Grupo ABeCe, Academia Amigos del Folklore, Academia Pujillay y Los Arrayanes.

La historia del Festival Nacional del Mate en Córdoba

Desde hace 15 años, el Festival Nacional del Mate se realiza en la previa de la primavera, pero. nació a mediados de agosto en 1968. Unos vecinos de Colonia Italiana tenían muchas ganas de reunirse, conversar y compartir actividades culturales.

Colonia Italiana es la Capital Nacional del Mate.

El deseo fue tan grande que creció exponencialmente en el poblado ubicado a 350 kilómetros de la Capital y se convirtió en una fiesta. Desde hace 57 años, locales y turistas de Córdoba y Santa Fe se congregan en el lugar con raíces italianas y alemanas que se destaca por sus peñas folklóricas.

Cómo llegar a Colonia Italiana desde Córdoba

Colonia Italiana está ubicada en el departamento Marcos Juárez, a 350 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Para llegar, se recomienda tomar la Autopista Córdoba - Rosario y emprender un viaje de poco más de tres horas.