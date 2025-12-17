Vía Córdoba / Solidaridad

Cómo será la tradicional cena solidaria en la peatonal de Córdoba para celebrar Navidad

Será en la explanada de la Basílica Nuestra Señora de la Merced, en pleno Centro.

Redacción Vía Córdoba
17 de diciembre de 2025,

Se hará la sexta edición de la cena solidaria en la peatonal. (Nicolás Bravo / La Voz)

El Centro Cultural Carena, la Basílica de Nuestra Señora de la Merced y la Fundación Darte Argentina confirmaron que este año se repetirá la tradicional cena solidaria, en la previa a Navidad. Se trata de la sexta edición del evento, que se realizará el próximo 23 de diciembre a las 20, en el atrio de la Basílica.

Cena solidaria en la peatonal para celebrar Navidad

En la última edición, se distribuyeron más de 600 raciones de comida, y este año se espera superar esa cifra, según anticiparon los organizadores. “Este encuentro solidario se ha convertido en una tradición de la ciudad, reuniendo a voluntarios, vecinos y organizaciones para compartir un menú digno y festivo con quienes más lo necesitan”, aseguraron.

La cena constará de un único menú: pollo al horno, ensalada rusa, pan, jugo o agua saborizada, ensalada de frutas, confituras y pan dulce. “Más allá de lo gastronómico, la ‘Cena bajo las estrellas’ es un acto de esperanza y fraternidad, que busca multiplicar los panes. En la abundancia, pedir y brindar ayuda es un gesto legítimo; en la carencia, es una condición moral necesaria de hombres y mujeres frente a quienes menos tienen”, plantean los impulsores del evento.

El evento es posible gracias a las donaciones de instituciones, empresas y personas. Para quienes quieran colaborar, pueden contactarse con el WhatsApp 3512372971 o escribir a fund.darteargentina@gmail.com.

