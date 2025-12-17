Cómo será la tradicional cena solidaria en la peatonal de Córdoba para celebrar Navidad

El Centro Cultural Carena, la Basílica de Nuestra Señora de la Merced y la Fundación Darte Argentina confirmaron que este año se repetirá la tradicional cena solidaria, en la previa a Navidad. Se trata de la sexta edición del evento, que se realizará el próximo 23 de diciembre a las 20, en el atrio de la Basílica.

Cena solidaria en la peatonal para celebrar Navidad

En la última edición, se distribuyeron más de 600 raciones de comida, y este año se espera superar esa cifra, según anticiparon los organizadores. “Este encuentro solidario se ha convertido en una tradición de la ciudad, reuniendo a voluntarios, vecinos y organizaciones para compartir un menú digno y festivo con quienes más lo necesitan”, aseguraron.

La cena constará de un único menú: pollo al horno, ensalada rusa, pan, jugo o agua saborizada, ensalada de frutas, confituras y pan dulce. “Más allá de lo gastronómico, la ‘Cena bajo las estrellas’ es un acto de esperanza y fraternidad, que busca multiplicar los panes. En la abundancia, pedir y brindar ayuda es un gesto legítimo; en la carencia, es una condición moral necesaria de hombres y mujeres frente a quienes menos tienen”, plantean los impulsores del evento.

El evento es posible gracias a las donaciones de instituciones, empresas y personas. Para quienes quieran colaborar, pueden contactarse con el WhatsApp 3512372971 o escribir a fund.darteargentina@gmail.com.