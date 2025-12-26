Cómo recuperarse de las fiestas: la dieta antiinflamatoria de un especialista de Córdoba

Federico Bonansea, licenciado en kinesiología y fisioterapia, especializado en Psiconeuroinmunología, compartió un video que se hizo viral en las redes sociales. El especialista de Córdoba informó de un día en su dieta antiinflamatoria para recuperar el cuerpo de los excesos de comida y bebidas alcohólicas en las fiestas.

La dieta antiinflamatoria de un especialista de Córdoba

El profesional oriundo de Córdoba explicó en primera instancia que no hay que culparse ni castigarse. “Lo importante es el equilibrio y disfrutar de momentos especiales, que también son claves para la salud”.

Posteriormente, el formado en Psiconeuroinmunología, disciplina que estudia la conexión entre la mente, el cuerpo y la inmunidad, enumeró una serie de recomendaciones junto al video en sus perfiles de Instagram y TikTok, @controla_tu_inflamacion, en el cual compartió sus 24 horas posteriores a Navidad o Año Nuevo.

Las recomendaciones antiinflamatorias de un especialista de Córdoba

En caso de no haber bebido mucho alcohol, recomendó hacer un ayuno de entre 12 y 14 horas para recuperar la sensibilidad a la insulina.

De lo contrario, desayunar uno o dos huevos, media palta, un poco de aceite de oliva y una fruta; ya que el hígado desintoxica cuando ingerimos alimentos.

Moverse con exposición solar para promover la liberación de cortisol y la vitamina D.

Darse una ducha de agua fría por la tarde colabora en la desinflamación y promueve un mejor descanso en la noche.

Comer dos o tres veces al día para exigir menos al páncreas y cenar lo más temprano posible para facilitar el descanso.

Reducir o evitar el consumo de cereales y legumbres.