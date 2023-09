Cómo quedó en la tabla Racing y lo que viene: dos fechas seguidas en Nueva Italia

Racing se vuelve de la visita a Atlanta con un 2-2 que lo permitió mantenerse fuera de la zona de descenso en la Primera Nacional, a cinco fechas del final. Favorecido también porque ninguno de sus competidores directos ganó, y dos de ellos perdieron por goleada.

La Academia, que igualó con los goles de Francisco Mattia y Bruno Nasta, uno en cada tiempo, ahora afrontará dos partidos seguidos en Nueva Italia: el domingo 17 contra Aldosivi, a las 18, y posteriormente con Deportivo Riestra, en día y hora a confirmar.

Racing de Nueva Italia iguala 1-1 ante Atlanta por la fecha 29 de la Primera Nacional. (Federico López Claro / La Voz)

Para Racing el de la próxima fecha es otro partido determinante, porque Aldosivi está apenas tres puntos por arriba en la tabla y le puede dar alcance. El Tiburón igualó este domingo con marcador en blanco en Mar del Plata ante Deportivo Madryn.

GOLEARON A DOS RIVALES DIRECTOS DE RACING

Chaco For Ever, que si ganaba en Resistencia hubiera superado en la tabla a Racing, fue vapuleado 4-0 por Quilmes y quedó penúltimo en la tabla de la Zona B, puesto en el que debe jugar un desempate con el anteúltimo de la otra zona, para no descender. En la próxima fecha visitará a Brown de Adrogué, el domingo a las 15.

Tristán Suárez, a su vez, no pudo ante el Deportivo Riestra y empató con marcador en blanco. Sigue un punto abajo de Racing, y en la próxima fecha visitará a Ferro el lunes 18, a las 21.10. Vale recordar que el sábado un ya casi descendido Villa Dálmine cayó 4-1 como local frente al Atlético Rafaela y el sábado a las 15.30 va ante Deportivo Madryn.

POSICIONES EN LA ZONA B, ULTIMOS PUESTOS

Gimnasia de Jujuy 35

Atlanta 34

Estudiantes 34

Aldosivi 32

Racing 29

Tristán Suárez 28

Chaco For Ever 27

Villa Dálmine 19