Cómo hacer un jamón navideño: la receta de un destacado chef de Córdoba

Un destacado chef de la provincia compartió su receta para hacer un suculento jamón navideño. A su vez, enumeró los ingredientes para elaborar una preparación típica de las fiestas, pero no en todos los hogares de Argentina.
Gabriel Reusa, creador y fundador del restaurante Goulu y del tour gastronómico Utuco, dio lo necesario para que en casa puedan elaborar el plato típico de las fiestas. Además, destacó que también la preparan en su establecimiento.
Córdoba: qué necesito para hacer un jamón navideño
- Una bola de lomo de cerdo.
- Dos yemas de huevo grandes.
- Una cucharada de azúcar moreno.
- Seis cucharadas de mostaza en grano.
- Seis cucharadas de galletas de jengibre finamente desmenuzadas o pan rallado.
- Un kilogramo de sal gruesa.
- Un kilogramo de azúcar.
Córdoba: cómo hacer un jamón navideño
- Limpiar la grasa y las membranas de la bola de lomo.
- Cubrir con la mezcla de azúcar y sal entre 8 y 12 horas, dependiendo del tamaño de la pieza.
- Lavar la pieza bajo agua fría para quitar los excesos de sal tras el curado.
- Colocar una rejilla en el tercio superior del horno y calentar a 175 °C.
- Colocar el jamón en una fuente y cubrirla con papel aluminio.
- Cocinar durante 70 a 80 minutos.
- Retirar del horno y subir la temperatura a 232°C.
- Quitar el aluminio y reservar el jugo de cocción.
- Colocar el cerdo en una bandeja para hornear.
- Batir las yemas de huevo, el azúcar moreno y la mostaza y extenderlas uniformemente sobre la superficie del jamón.
- Espolvorear con las galletas de jengibre desmenuzadas o el pan rallado hasta cubrir bien
- Reintroducir el jamón al horno y asarlo hasta que esté dorado, de 15 a 20 minutos más.
- Retirar del horno y dejar reposar durante 15 minutos.
- Retirar la corteza crujiente y usar como guarnición.
- Cortar y servir tibio, o dejar enfriar completamente y servir a temperatura ambiente o frío.
- Si se sirve caliente, usar el jugo de cocción ligado con un poco de fécula de maíz como salsa.