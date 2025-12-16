Cómo hacer un jamón navideño: la receta de un destacado chef de Córdoba

Un destacado chef de la provincia compartió su receta para hacer un suculento jamón navideño. A su vez, enumeró los ingredientes para elaborar una preparación típica de las fiestas, pero no en todos los hogares de Argentina.

Gabriel Reusa, creador y fundador del restaurante Goulu y del tour gastronómico Utuco, dio lo necesario para que en casa puedan elaborar el plato típico de las fiestas. Además, destacó que también la preparan en su establecimiento.

Córdoba: qué necesito para hacer un jamón navideño

Una bola de lomo de cerdo.

Dos yemas de huevo grandes.

Una cucharada de azúcar moreno.

Seis cucharadas de mostaza en grano.

Seis cucharadas de galletas de jengibre finamente desmenuzadas o pan rallado.

Un kilogramo de sal gruesa.

Un kilogramo de azúcar.

Se suele servir frío en el bufé navideño, pero servirlo caliente también es aceptable.

Córdoba: cómo hacer un jamón navideño

Limpiar la grasa y las membranas de la bola de lomo.

Cubrir con la mezcla de azúcar y sal entre 8 y 12 horas, dependiendo del tamaño de la pieza.

Lavar la pieza bajo agua fría para quitar los excesos de sal tras el curado.

Colocar una rejilla en el tercio superior del horno y calentar a 175 °C.

Colocar el jamón en una fuente y cubrirla con papel aluminio.

Cocinar durante 70 a 80 minutos.

Retirar del horno y subir la temperatura a 232°C.

Quitar el aluminio y reservar el jugo de cocción.

Colocar el cerdo en una bandeja para hornear.

Batir las yemas de huevo, el azúcar moreno y la mostaza y extenderlas uniformemente sobre la superficie del jamón.

Espolvorear con las galletas de jengibre desmenuzadas o el pan rallado hasta cubrir bien

Reintroducir el jamón al horno y asarlo hasta que esté dorado, de 15 a 20 minutos más.

Retirar del horno y dejar reposar durante 15 minutos.

Retirar la corteza crujiente y usar como guarnición.

Cortar y servir tibio, o dejar enfriar completamente y servir a temperatura ambiente o frío.

Si se sirve caliente, usar el jugo de cocción ligado con un poco de fécula de maíz como salsa.



