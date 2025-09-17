Cómo es la tableta, la suculenta factura del sur de Córdoba que sorprendió en La Voz Argentina

La tableta, una suculenta factura, es un auténtico ícono de Laboulaye, ciudad en el sudeste de Córdoba. El producto fue declarado “patrimonio cultural, alimentario y gastronómico” y se consagró como parte integral de la esencia de sus habitantes. El dúo Amukan lo llevó como sorpresa a La Voz Argentina para deleitar al jurado.

Qué es la tableta, una suculenta factura del sur de Córdoba

El origen del panificado data de más de 70 años atrás y su creación se le atribuye a unos hermanos inmigrantes españoles, quienes la elaboraban en su panadería. Una historiadora confirmó a La Voz que es un producto nativo de Laboulaye, poco conocido fuera del rincón en el sur de la provincia.

Laboulaye. La tableta que se produce en la localidad (Gentileza Angela Herrero).

La tableta tiene una particular composición ya que cuenta con una masa muy sencilla que incluye harina, sal, una pizca de grasa para dar gusto y levadura. Una vez estirada, la preparación se rellena con una mezcla de azúcar negra y harina, siguiendo una proporción de “70/30”.

Roberto Domanski, panadero de Laboulaye, explicó a La Voz que el resultado es una especie de sanguche dulce de masa, con dos capas y el relleno en el medio, cortado en cuadrados. A pesar de su apariencia, es una masa bien esponjosa y no hojaldrada, que le brinda una textura única.

Es un producto que en Laboulaye se busca principalmente en los meses de invierno y se elabora en grandes bandejas, no por unidades. Gran parte de las personas que transitan por la ciudad hacen una parada obligada en las panaderías para comprar algunas y llevarlas a sus hogares.

