Cómo es la “suite con ruedas” que fabrican en Córdoba y puede comprarse

Para quienes quieren viajar por distintos pueblos y ciudades sin preocuparse por los alojamientos, las casas rodantes representan una alternativa ideal y cómoda. Son elegidas tanto por parejas, como por grupos de amigos o familias numerosas.

En Córdoba, la empresa Cinzia se dedica a la venta y alquiler de motorhomes. En sus distintos tipos, hay una de nombre Pegasso “para los viajeros más exigentes que buscan una experiencia incomparable en ruta”.

Así es la lujosa casa rodante que se hace en Córdoba.

ASÍ ES LA LUJOSA CASA RODANTE HECHA EN CÓRDOBA

Cinzia caracteriza al modelo Pegasso como una casa rodante que “redefine el concepto de comodidad y elegancia sobre ruedas”. El vehículo recreativo tiene capacidad para seis personas y es extensible a sus costados, por lo que entran tres camas de dos plazas.

La casa rodante mide casi siete metros de largo y unos 2,26 metros de ancho. Es una alternativa ideal para viajes largos, ya que su equipamiento permite acceder a cocina, baño, ducha, almacenamiento, refrigeración y calefacción.

UNA POR UNA, LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LUJOSA CASA RODANTE

El interior del coche se puede personalizar y agregar elementos como microondas, otro televisor y toldo exterior eléctrico. Sin embargo, éste es el equipamiento estándar de un Pegasso:

Inversor de corriente 12 a 220v 1500w

Tanque de aguas negras 92lts

Tanque de aguas blancas y grises 390lts

Anafe 2 hornallas con encendido eléctrico

Heladera con freezer 220lts

Inodoro fijo a pedal con Bidematic

Ventanas premium con mosquitero

Slide out en living y dormitorio

Piso vinílico alto transito símil madera

Bacha acero inoxidable mono comando de agua fría y caliente

Garrafa 10kg

Iluminación exterior reglamentaria

2 baterías de gel ciclo profundo 160A

4 paneles solares de 80W

Medidor de tanques y voltaje de baterías

Modulo de ducha

Climatizador dormitorio

Caldera a gasoil

Sistema levadizo de tv en dormitorio 32″

Escalón rebatible eléctrico

Color blanco exterior de base

Calefón automático 7lts

Bomba de agua Surflo

Iluminación led interior

Colchones de alta densidad

Alacenas con resortes neumáticos

Toldo exterior manual

Butacas giratorias

Ducha exterior

Cocina exterior

Grupo electrógeno Lusqtoff

Así es la distribución de la casa rodante.

Cámara de retroceso

Aire acondicionado 220v

Enganche con bocha

El motorhome que ofrece la firma cordobesa requiere una importante inversión por parte de los interesados, ya que su valor es de 98.607 dólares. Entre el lujo, la comodidad y la aventura, esta casa sobre ruedas se erige como un gran oportunidad para pasear y vacacionar por largas distancias.