Vía Córdoba / Casa Rodante

Cómo es la “suite con ruedas” que fabrican en Córdoba y puede comprarse

Es una alternativa ideal para los viajeros más aventureros. El video de cómo es por dentro.

Rocío Ledesma
Rocío Ledesma

14 de septiembre de 2025,

Cómo es la “suite con ruedas” que fabrican en Córdoba y puede comprarse
Cómo es la "suite" que fabrica una empresa de Córdoba. (Foto: Cinzia)

Para quienes quieren viajar por distintos pueblos y ciudades sin preocuparse por los alojamientos, las casas rodantes representan una alternativa ideal y cómoda. Son elegidas tanto por parejas, como por grupos de amigos o familias numerosas.

En Córdoba, la empresa Cinzia se dedica a la venta y alquiler de motorhomes. En sus distintos tipos, hay una de nombre Pegasso “para los viajeros más exigentes que buscan una experiencia incomparable en ruta”.

Así es la lujosa casa rodante que se hace en Córdoba.
Así es la lujosa casa rodante que se hace en Córdoba.

ASÍ ES LA LUJOSA CASA RODANTE HECHA EN CÓRDOBA

Cinzia caracteriza al modelo Pegasso como una casa rodante que “redefine el concepto de comodidad y elegancia sobre ruedas”. El vehículo recreativo tiene capacidad para seis personas y es extensible a sus costados, por lo que entran tres camas de dos plazas.

Así es la lujosa casa rodante que se fabrica en Córdoba.
Así es la lujosa casa rodante que se fabrica en Córdoba.

La casa rodante mide casi siete metros de largo y unos 2,26 metros de ancho. Es una alternativa ideal para viajes largos, ya que su equipamiento permite acceder a cocina, baño, ducha, almacenamiento, refrigeración y calefacción.

UNA POR UNA, LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LUJOSA CASA RODANTE

El interior del coche se puede personalizar y agregar elementos como microondas, otro televisor y toldo exterior eléctrico. Sin embargo, éste es el equipamiento estándar de un Pegasso:

  • Inversor de corriente 12 a 220v 1500w
  • Tanque de aguas negras 92lts
  • Tanque de aguas blancas y grises 390lts
  • Anafe 2 hornallas con encendido eléctrico
Así es la lujosa casa rodante que se fabrica en Córdoba.
Así es la lujosa casa rodante que se fabrica en Córdoba.
  • Heladera con freezer 220lts
  • Inodoro fijo a pedal con Bidematic
  • Ventanas premium con mosquitero
  • Slide out en living y dormitorio
Así es la lujosa casa rodante que se fabrica en Córdoba.
Así es la lujosa casa rodante que se fabrica en Córdoba.
  • Piso vinílico alto transito símil madera
  • Bacha acero inoxidable mono comando de agua fría y caliente
  • Garrafa 10kg
  • Iluminación exterior reglamentaria
Así es la lujosa casa rodante que se fabrica en Córdoba.
Así es la lujosa casa rodante que se fabrica en Córdoba.
  • 2 baterías de gel ciclo profundo 160A
  • 4 paneles solares de 80W
  • Medidor de tanques y voltaje de baterías
  • Modulo de ducha
Así es la lujosa casa rodante que se fabrica en Córdoba.
Así es la lujosa casa rodante que se fabrica en Córdoba.
  • Climatizador dormitorio
  • Caldera a gasoil
  • Sistema levadizo de tv en dormitorio 32″
  • Escalón rebatible eléctrico
  • Color blanco exterior de base
  • Calefón automático 7lts
Así es la lujosa casa rodante que se fabrica en Córdoba.
Así es la lujosa casa rodante que se fabrica en Córdoba.
  • Bomba de agua Surflo
  • Iluminación led interior
  • Colchones de alta densidad
  • Alacenas con resortes neumáticos
  • Toldo exterior manual
Así es la lujosa casa rodante que se fabrica en Córdoba.
Así es la lujosa casa rodante que se fabrica en Córdoba.
  • Butacas giratorias
  • Ducha exterior
  • Cocina exterior
  • Grupo electrógeno Lusqtoff
Así es la distribución de la casa rodante.
Así es la distribución de la casa rodante.
  • Cámara de retroceso
  • Aire acondicionado 220v
  • Enganche con bocha

El motorhome que ofrece la firma cordobesa requiere una importante inversión por parte de los interesados, ya que su valor es de 98.607 dólares. Entre el lujo, la comodidad y la aventura, esta casa sobre ruedas se erige como un gran oportunidad para pasear y vacacionar por largas distancias.

Temas Relacionados

MÁS DE Casa Rodante
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS