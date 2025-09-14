Cómo es la “suite con ruedas” que fabrican en Córdoba y puede comprarse

Para quienes quieren viajar por distintos pueblos y ciudades sin preocuparse por los alojamientos, las casas rodantes representan una alternativa ideal y cómoda. Son elegidas tanto por parejas, como por grupos de amigos o familias numerosas.
En Córdoba, la empresa Cinzia se dedica a la venta y alquiler de motorhomes. En sus distintos tipos, hay una de nombre Pegasso “para los viajeros más exigentes que buscan una experiencia incomparable en ruta”.
ASÍ ES LA LUJOSA CASA RODANTE HECHA EN CÓRDOBA
Cinzia caracteriza al modelo Pegasso como una casa rodante que “redefine el concepto de comodidad y elegancia sobre ruedas”. El vehículo recreativo tiene capacidad para seis personas y es extensible a sus costados, por lo que entran tres camas de dos plazas.
La casa rodante mide casi siete metros de largo y unos 2,26 metros de ancho. Es una alternativa ideal para viajes largos, ya que su equipamiento permite acceder a cocina, baño, ducha, almacenamiento, refrigeración y calefacción.
UNA POR UNA, LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LUJOSA CASA RODANTE
El interior del coche se puede personalizar y agregar elementos como microondas, otro televisor y toldo exterior eléctrico. Sin embargo, éste es el equipamiento estándar de un Pegasso:
- Inversor de corriente 12 a 220v 1500w
- Tanque de aguas negras 92lts
- Tanque de aguas blancas y grises 390lts
- Anafe 2 hornallas con encendido eléctrico
- Heladera con freezer 220lts
- Inodoro fijo a pedal con Bidematic
- Ventanas premium con mosquitero
- Slide out en living y dormitorio
- Piso vinílico alto transito símil madera
- Bacha acero inoxidable mono comando de agua fría y caliente
- Garrafa 10kg
- Iluminación exterior reglamentaria
- 2 baterías de gel ciclo profundo 160A
- 4 paneles solares de 80W
- Medidor de tanques y voltaje de baterías
- Modulo de ducha
- Climatizador dormitorio
- Caldera a gasoil
- Sistema levadizo de tv en dormitorio 32″
- Escalón rebatible eléctrico
- Color blanco exterior de base
- Calefón automático 7lts
- Bomba de agua Surflo
- Iluminación led interior
- Colchones de alta densidad
- Alacenas con resortes neumáticos
- Toldo exterior manual
- Butacas giratorias
- Ducha exterior
- Cocina exterior
- Grupo electrógeno Lusqtoff
- Cámara de retroceso
- Aire acondicionado 220v
- Enganche con bocha
El motorhome que ofrece la firma cordobesa requiere una importante inversión por parte de los interesados, ya que su valor es de 98.607 dólares. Entre el lujo, la comodidad y la aventura, esta casa sobre ruedas se erige como un gran oportunidad para pasear y vacacionar por largas distancias.