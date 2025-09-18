Cómo es el magnífico hotel que Darío Barassi eligió para descansar en Córdoba

Darío Barassi se tomó unos días para descansar en Córdoba y dejar por un tiempo su ajetreada rutina en Buenos Aires. El actor aprovechó al máximo tres días y visitó un magnífico hotel emplazado en medio de las sierras.

Cuál es el magnífico hotel que Darío Barassi eligió en Córdoba

Uno de los establecimientos seleccionados por Barassi fue Böden Hotel & Spa, un alojamiento de cinco estrellas que busca apalancar el turismo de lujo en el Valle de Calamuchita. “Aclaro que es una acción comercial, pero este lugar se merece miles de historias“, reconoció, en un pequeño video en su cuenta de Instagram.

Mientras el conductor televisivo enfría la cabeza antes de retomar de lleno sus proyectos audiovisuales, recorrió diferentes puntos de Calamuchita. Pero al parecer, Villa General Belgrano se quedó con su corazón.

Cómo es el magnífico hotel que Darío Barassi eligió en Córdoba

El estilo de Böden es llamativo porque posee estructuras irregulares, colores neutros y extensas vistas panorámicas a las sierras. Está emplazado a 10 minutos del centro del poblado con raíces alemanas y cuenta con 70 habitaciones con balcón y diseño exclusivo. Todas, poseen una vista serrana, moderno mobiliario y luminosidad natural.

El hotel de Córdoba que cuenta con una piscina iluminada que simula las estrellas.

Böden invita a los turistas a “conectar con la tierra”, principalmente, con el escenario natural que ofrece la provincia. Sin descuidar los servicios de alta gama como sauna, solárium, gimnasio, cancha de paddle y una gran piscina con luces que simulan un cielo estrellado.

Se trata de un alojamiento cinco estrellas que une naturaleza y lujo.

Su spa, de la marca AKEN Spa & Wellness, es reconocido por la filosofía que lo acompaña “conectar mente, cuerpo y espíritu” para lograr “la alquimia espiritual”. “Nuestras instalaciones, interiorismo, texturas, aromas e iluminación hasta cada paso del viaje del huésped por el spa, están pensados para crear una experiencia de bienestar”, contextualizó la pagina oficial.

Cómo llegar a Böden

El hotel Böden Hotel & Spa se ubica en Avenida San Martín 1070 de Villa General Belgrano. Se ubica a 105 kilómetros de la capital cordobesa, es decir, a poco más de una hora y media en auto.