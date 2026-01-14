Cómo es Crea, un espacio de Córdoba que propone “desconexión digital” a través del arte y el café

A principios de noviembre de 2025, la oferta recreativa de la ciudad de Córdoba se amplió con la inauguración de Crea, un espacio que combina el arte manual con la gastronomía. Está ubicado en zona norte, un punto estratégico para su crecimiento. La ida surgió de Analía Fornasari, abogada que decidió dar un giro en su carrera profesional para convertir su pasión por las miniaturas y las manualidades en un modelo de negocio rentable.

Crea: un espacio para la “desconexión digital” en Córdoba

La propuesta central de Crea invita a quienes asistan a seleccionar un objeto base (desde cuadernos hasta gorras y remeras) para personalizarlo mediante el uso de diversos materiales como pinturas, stickers, charms y apliques. Según Analía, el proyecto nació de una búsqueda personal de tranquilidad. “Crea nace de esa mezcla entre lo que siempre quise tener y lo que creo que hoy necesitamos: un poco de calma en medio del acelere”, dijo a Vía Córdoba.

Un espacio combina arte y café para hacer una "conexión digital". (Jorge Peñaranda / La Voz)

El diseño del local fue pensado para ser “instagrameable” pero funcional, emulando la estética de un taller de arte moderno. Las mesas están dispuestas para fomentar tanto el trabajo individual como las actividades grupales, facilitando lo que la fundadora describe como una “terapia sin discurso”, basada en la concentración y la satisfacción de materializar una idea.

Arte y café para una creatividad sin límites de edad

Algo para destacar de la propuesta es que el espacio está diseñado para personas de todas las edades que buscan desconectarse de la tecnología. Analía destacó este impacto como uno de los mayores logros del proyecto: “Llevar a un adolescente a que esté desconectado ahí una hora y media me parece un gran logro. Por ese lado, ya estoy satisfecha”. Bajo la premisa de que “la creatividad no sabe de edades”, el lugar recibe a familias donde padres e hijos intervienen sus propios objetos en conjunto.

El lugar está pensado para grandes y chicos. (Jorge Peñaranda / La Voz)

La variedad de artículos para customizar es amplia y busca la utilidad diaria. Se pueden intervenir desde gorras y botellas de agua hasta remeras y espejos. En cuanto a los costos, la oferta es diversa para adaptarse a diferentes presupuestos: “Podes hacer una hebilla que sale 500 pesos hasta una cartera de 60.000”, explicó la emprendedora, mencionando también que una opción popular es la bolsa de lienzo para pintar, que cuesta alrededor de 9.000 pesos e incluye todos los materiales.

Analía dejó su carrera profesional para seguir su pasión. (Foto: Redacción Vía Córdoba)

El espacio no solo funciona como un taller libre, sino que también ofrece una carta acotada de cafetería enfocada en desayunos y meriendas. Esta estructura le permite albergar talleres programados, celebraciones de cumpleaños y eventos corporativos, donde la actividad creativa sirve como vínculo entre los participantes.

El local se encuentra avenida Rafael Núñez 4.388, abre todos los días: de martes a viernes de 8 a 20, y los fines de semana a partir de las 15. Ante la rápida repercusión y el interés de inversores en zonas como Villa Carlos Paz, la emprendedora evalúa una futura expansión, aunque la prioridad actual se mantiene en consolidar la sede de zona norte.