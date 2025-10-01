Cómo denunciar vehículos mal estacionados en Córdoba con la App Ciudadana

Desde este miércoles 1 de octubre, la comunidad de la Capital puede denunciar vehículos mal estacionados en Córdoba a través de la App Ciudadana. La Municipalidad explicó el paso a paso para realizarlo y el objetivo de la medida.

Habilitan denunciar vehículos mal estacionados en Córdoba

La herramienta es un canal dentro de la aplicación que da la posibilidad de reportar, con tres fotos y geolocalización, vehículos que obstruyan entradas a estacionamientos, garajes, espacios reservados en hospitales y escuelas y rampas, entre otros.

Autos mal estacionados en el centro de la ciudad de Córdoba. (Ramiro Pereyra/La Voz)

Según fuentes del Palacio 6 de Julio que hablaron con La Voz, el objetivo de la implementación ordenar el espacio público con la participación de los vecinos y, consecuentemente, mejorar la convivencia.

Cuáles espacios denunciar por vehículos mal estacionados en Córdoba

La implementación depende de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas y es parte del Código de Convivencia. Según comunicó, se trata de una etapa en la que al infractor le llegará la notificación, pero no tendrá multas hasta el 1° de noviembre.

En esta primera instancia, la denuncia apunta a cuatro espacios en específico:

Rampa para personas con discapacidad.

Rampa con garaje.

Estacionamiento para persona con discapacidad.

Estacionamiento reservado para hospitales.

Cómo denunciar vehículos mal estacionados en Córdoba

Ingresar a la App Ciudadana con su cuenta de Cidi y validar identidad con Vedi, con reserva de datos personales para proteger al denunciante.

Presionar “ Iniciar requerimiento ”.

Apretar “ Denuncias por vehículos mal estacionados ”.

Especificar el tipo de falta : rampa para personas con discapacidad, lugar reservado para hospitales, lugar reservado para personas con discapacidad u obstrucción de garaje.

Fijar la ubicación exacta a través de la geolocalización de la aplicación y verificar la dirección que muestra el GPS. Si el punto no coincide, el sistema permite editar hasta ajustar el domicilio correcto con el puntero del mapa.

Colocar la patente del vehículo denunciado con formato válido.

Cargar una imagen panorámica del área donde se vea el auto, una segunda con el señalamiento vigente y una tercera de la patente.

Por su parte, la aplicación informa un número de registro y la incorpora al “Historial de requerimientos” con fecha y hora.