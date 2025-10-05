Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: ventoso, así estará el tiempo este domingo 5 de octubre

Tras un sábado con temperaturas extremas, cómo continuará el tiempo.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

5 de octubre de 2025,

Cómo estará el tiempo en Córdoba. (Pedro Castillo / LaVoz)

Tal como adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico climático trimestral, octubre comenzó con altas temperaturas en Córdoba. Tras un sábado caluroso, para este domingo 5 de octubre se esperan fuertes ráfagas de viento.

El ente nacional adelantó que para este domingo 5 de octubre, se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 24°C. Asimismo, habrá fuertes ráfagas de viento durante toda la jornada que oscilarán entre 60 y 64 km/h. El cielo estará algo nublado.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Lunes. Mínima de 12°C y máxima de 22°C. Cielo nublado a despejado.
  • Martes. Mínima de 9°C y máxima de 26°C. Cielo despejado.
  • Miércoles. Mínima de 12°C y máxima de 29°C. Cielo algo nublado.

