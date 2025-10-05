Clima en Córdoba: ventoso, así estará el tiempo este domingo 5 de octubre

Tal como adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico climático trimestral, octubre comenzó con altas temperaturas en Córdoba. Tras un sábado caluroso, para este domingo 5 de octubre se esperan fuertes ráfagas de viento.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 5 de octubre

El ente nacional adelantó que para este domingo 5 de octubre, se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 24°C. Asimismo, habrá fuertes ráfagas de viento durante toda la jornada que oscilarán entre 60 y 64 km/h. El cielo estará algo nublado.

Pronóstico extendido para Córdoba