Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: soleado, así estará el tiempo este domingo 24 de agosto

Tras un fin de semana con fuertes vientos, cómo seguirá el tiempo.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

24 de agosto de 2025,

Clima en Córdoba: soleado, así estará el tiempo este domingo 24 de agosto
Cómo estará el tiempo en Córdoba.

Tras una alerta extrema por riesgo de incendios en toda la provincia de Córdoba por fuertes vientos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el clima este domingo 24 de agosto.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 24 de agosto

De acuerdo al SMN, para este domingo se prevé una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 22°C. Asimismo, el cielo permanecerá despejado durante toda la jornada. En consonancia con los últimos días, se esperan ráfagas de 42 a 50 km/h por la tarde.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Lunes. Mínima de 10°C y máxima de 22°C. Cielo despejado durante toda la jornada.
  • Martes. Mínima de 7°C y máxima de 24°C. Cielo despejado durante toda la jornada
  • Miércoles. Mínima de 13°C y máxima de 24°C. Cielo despejado y algo nublado.

Temas Relacionados

MÁS DE Tiempo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS