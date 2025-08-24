Clima en Córdoba: soleado, así estará el tiempo este domingo 24 de agosto

Tras una alerta extrema por riesgo de incendios en toda la provincia de Córdoba por fuertes vientos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el clima este domingo 24 de agosto.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 24 de agosto

De acuerdo al SMN, para este domingo se prevé una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 22°C. Asimismo, el cielo permanecerá despejado durante toda la jornada. En consonancia con los últimos días, se esperan ráfagas de 42 a 50 km/h por la tarde.

Pronóstico extendido para Córdoba