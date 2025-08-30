Clima en Córdoba: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas este sábado 30 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas este sábado 30 de agosto. Dentro de los avisos está incluida gran parte de la provincia de Córdoba, que recibió la tormenta de Santa Rosa.

Cómo estará el clima en Córdoba este sábado 30 de agosto

El ente nacional comunicó que la jornada comenzó con una temperatura mínima de 14°C y entre un 40 y un 70 por ciento de fuertes precipitaciones. A su vez, el viento este soplará entre los siete y los 12 kilómetros por hora.

Alerta por tormentas para Córdoba (SMN).

El transcurrir del reloj no hará que las condiciones climáticas varíen mucho ya que la máxima subirá hasta los 19°C. En paralelo, la caída de agua se mantendrá a lo largo de todo el día y en la noche estará acompañada de intensas ráfagas de viento sureste que alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora (km/h).

Dónde rige alerta naranja por tormentas en Córdoba

En detalle, el SMN publicó los departamentos de Córdoba bajo la alerta naranja por tormentas: Calamuchita, Río Cuarto y Juárez Celman. "El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes", indicó.

En tanto, amplió que “podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”.

Las lluvias más fuertes se producirían durante la noche del 30 y mañana del domingo 31. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual”, ponderó.

Dónde rige alerta amarilla por tormentas en Córdoba

En paralelo, a excepción de la región norte, toda la provincia de Córdoba se encuentra en alerta amarilla por tormentas. "Se espera que puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual", concluyó.

Pronóstico extendido para Córdoba