Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: despejado, así estará el tiempo este lunes 6 de octubre

Tras un fin de semana con temperaturas variables, cómo seguirá el inicio de semana.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

6 de octubre de 2025,

Clima en Córdoba: despejado, así estará el tiempo este lunes 6 de octubre
Cómo estará el tiempo en Córdoba. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Tal como adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico climático trimestral, octubre comenzó con altas temperaturas en Córdoba. Sin embargo, hubo un descenso de temperatura ante la llegada de fuertes ráfagas.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 6 de octubre

El ente nacional adelantó que para este lunes 6 de octubre, se espera una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 23°C. La mayor parte de la jornada será con cielo despejado, con algunas nubes por la tarde.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Martes. Mínima de 10°C y máxima de 26°C. Cielo despejado.
  • Miércoles. Mínima de 11°C y máxima de 27°C. Cielo despejado.
  • Jueves. Mínima de 13°C y máxima de 31°C. Cielo de despejado a algo nublado.

Temas Relacionados

MÁS DE Tiempo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS