Clima en Córdoba: despejado, así estará el tiempo este lunes 6 de octubre

Tal como adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico climático trimestral, octubre comenzó con altas temperaturas en Córdoba. Sin embargo, hubo un descenso de temperatura ante la llegada de fuertes ráfagas.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 6 de octubre

El ente nacional adelantó que para este lunes 6 de octubre, se espera una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 23°C. La mayor parte de la jornada será con cielo despejado, con algunas nubes por la tarde.

Pronóstico extendido para Córdoba