Clima en Córdoba: despejado, así estará el tiempo este lunes 6 de octubre

Tal como adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico climático trimestral, octubre comenzó con altas temperaturas en Córdoba. Sin embargo, hubo un descenso de temperatura ante la llegada de fuertes ráfagas.
Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 6 de octubre
El ente nacional adelantó que para este lunes 6 de octubre, se espera una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 23°C. La mayor parte de la jornada será con cielo despejado, con algunas nubes por la tarde.
Pronóstico extendido para Córdoba
- Martes. Mínima de 10°C y máxima de 26°C. Cielo despejado.
- Miércoles. Mínima de 11°C y máxima de 27°C. Cielo despejado.
- Jueves. Mínima de 13°C y máxima de 31°C. Cielo de despejado a algo nublado.