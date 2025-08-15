Clima en Córdoba: con viento norte y frío, así estará el tiempo este viernes 15 de agosto

La primera quincena del mes llega a su final este viernes 15 de agosto y el clima en Córdoba será con viento norte y frío. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana tendrá hasta con probabilidad de lluvias.

Cómo estará el tiempo en Córdoba este viernes 15 de agosto

Para el quinto día hábil de la semana, que es no laborable para algunas personas, se espera una temperatura mínima de 7°C. A su vez, cielo mayormente nublado y brisa constante que rondará entre los 13 y 31 kilómetros por hora (km/h).

Frío en la ciudad de Córdoba.

Con el pasar del reloj, la máxima ascenderá hasta los 16°C y el panorama se tornará parcialmente cubierto por las nubes. Por su parte, el viento seguirá con la misma intensidad de la mañana.

De cara al fin de semana, las autoridades palpitaron un leve ascenso en las temperaturas y una escasa probabilidad de lluvias para la tarde del sábado 16. Por su parte, el domingo se presenta como una jornada mayormente nublada.

Pronóstico extendido para Córdoba