Clima en Córdoba: con lluvia, así seguirá el tiempo este domingo 31 de agosto

Tras un sábado con alertas por tormentas fuertes por la llegada de Santa Rosa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este domingo 31 de agosto en Córdoba.

Cómo estará el clima en Córdoba este domingo 31 de agosto

De acuerdo al ente meteorológico, para este domingo se prevé una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 10°C. Se esperan lluvias aisladas durante la mañana y tarde. Asimismo, habrá vientos de 51 a 59 km/h.

Pronóstico extendido para Córdoba