Clima en Córdoba: con lluvia, así seguirá el tiempo este domingo 31 de agosto

Cómo continuarán las condiciones climáticas con la llegada de Santa Rosa.

Redacción Vía Córdoba

31 de agosto de 2025,

Cómo estará el tiempo en Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Tras un sábado con alertas por tormentas fuertes por la llegada de Santa Rosa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este domingo 31 de agosto en Córdoba.

Cómo estará el clima en Córdoba este domingo 31 de agosto

De acuerdo al ente meteorológico, para este domingo se prevé una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 10°C. Se esperan lluvias aisladas durante la mañana y tarde. Asimismo, habrá vientos de 51 a 59 km/h.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Lunes. Mínima de 7°C y máxima de 18°C. Cielo de parcial a mayormente nublado.
  • Martes. Mínima de 9°C y máxima de 23°C. Cielo algo a parcialmente nublado.
  • Miércoles. Mínima de 10°C y máxima de 20°C. Cielo algo a mayormente nublado.

