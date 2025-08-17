Clima en Córdoba: cómo continuará el tiempo este domingo 17 de agosto

Tras una semana de días con temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo continuará el tiempo en Córdoba este domingo 17 de agosto. Según el ente, la máxima estará por debajo de los 20°C.

Cómo estará el tiempo este domingo 17 de agosto

De acuerdo a lo informado por el SMN, para este domingo se prevé una máxima de 17°C y una mínima de 4°C. El cielo variará entre parcial y mayormente nublado durante toda la jornada. Asimismo, se espera la llegada de lluvias aisladas para el lunes 18.

Pronóstico extendido para Córdoba