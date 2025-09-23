Clausuraron dos veterinarias truchas en Córdoba y secuestraron 2.000 productos

Un reciente operativo de control llevado a cabo en la provincia de Córdoba concluyó con la clausura de dos centros veterinarios no autorizados. Esta acción implicó el secuestro de un total de 2.000 productos zooterápicos.

Los procedimientos fueron ejecutados por la Dirección General de Fiscalización y Control en diversas localidades del interior, incluyendo Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate. El Ministerio de Bioagroindustria coordinó estas inspecciones.

Clausuraron dos veterinarias truchas en Córdoba

Los locales no contaban con la debida habilitación legal requerida para operar. Además de la falta de permiso, no poseían la dirección técnica obligatoria de un médico profesional. Las autoridades detectaron también que estos sitios expendían medicamentos sin acatar los requisitos establecidos por la Ley Provincial vigente.

Las inspecciones se extendieron a otros comercios de la región, abarcando también veterinarias y forrajerías. En estos casos se establecieron intimaciones para que los dueños regularicen su situación. El Ministerio enfatizó que la venta de estos productos debe ocurrir exclusivamente en establecimientos habilitados y bajo supervisión especializada.

Existe la importancia de que la ciudadanía colabore con las autoridades. Se pide denunciar cualquier irregularidad observada en locales de venta de insumos animales. Las denuncias se pueden realizar llamando al número 0800-8888-2476.