Caso Tania en Córdoba: detuvieron a un sospechoso por el secuestro e intento de femicidio

La investigación judicial por el secuestro y la brutal agresión sufrida por Tania, una mujer de 35 años en la provincia de Córdoba, registró un avance fundamental con la detención de un sospechoso. El operativo derivó en la imputación del hombre por el delito de privación ilegítima de la libertad, según confirmaron fuentes institucionales.

El caso generó una fuerte conmoción social en la provincia debido a la crueldad del ataque y el modo en que se habrían desencadenado los hechos. La detención se produjo tras varios días de peritajes técnicos y testimonios recolectados por las fuerzas de seguridad.

Detuvieron a un sospechoso del intento de femicidio de Tania

La instrucción de la causa, caratulada por algunos sectores de la investigación como intento de femicidio, se apoya en el análisis exhaustivo de chats, testimonios y el seguimiento de las horas clave previas al secuestro. La familia de la víctima solicitó públicamente que se profundice la búsqueda de los agresores para asegurar justicia por el violento episodio.

Por el momento, el sospechoso permanece a disposición de la Justicia mientras se define su situación procesal. Las autoridades mantienen la reserva sobre nuevos operativos para preservar la integridad de las pruebas recolectadas en los últimos días.

El caso de Tania conmocionó a todo el país

La víctima fue encontrada con vida el martes pasado en la localidad de La Cumbre, en el Valle de Punilla. Tania había desaparecido el domingo anterior en Córdoba Capital, momento en que salió de su domicilio para tener una cita.

Tras perder contacto con su entorno cercano, se activó un protocolo de búsqueda que se extendió por más de 48 horas, involucrando la reconstrucción de sus últimos movimientos y el análisis de sus comunicaciones. Finalmente, la búsqueda concluyó en un terreno baldío de difícil acceso, ubicado en las cercanías del cuartel de Bomberos de La Cumbre.

Al momento de ser rescatada, la mujer se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad: estaba maniatada y presentaba lesiones compatibles con una fuerte golpiza. Actualmente, se encuentra bajo asistencia médica para recuperarse de las heridas sufridas. La fiscalía y los investigadores aguardan que la víctima esté en condiciones de brindar su testimonio presencial, un paso que consideran vital para el progreso definitivo de la causa y la identificación de posibles cómplices.