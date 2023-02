Carlos Bossio y la derrota de Racing: “Si teníamos que perder, esta era la manera”

Perdió Racing, por primera vez en Córdoba después de casi cuatro años, 1 a 0 ante Estudiantes de Caseros en su debut como local por la Primera Nacional. Mereció mejor suerte, como lo señaló su entrenador, Carlos Bossio.

“Duele perder en casa, pero me siento orgulloso de este plantel y de cómo me representan dentro del campo. Me quedo tranquilo porque si teníamos que perder esta era la manera”.”, remarcó Chiquito, sobre una actuación en la que la Academia por momentos pasó por encima a un rival que en la temporada pasada estuvo a 90 minutos del ascenso, ante Instituto.

El público Albiceleste también lo entendió así y cerró al noche con aplausos. “La gente también se dio cuenta. Vi un equipo que las va a pelear a todas. A lo Racing”, aseguró Bossio. El arranque del torneo había sido en ganador, ante Brown en Adrogué 2-1.

CHIQUITO BOSSIO Y EL PLANTEO DEL RIVAL

“Conocen la categoría y fueron protagonistas el año pasado. Están acostumbrados a esta clase de partidos y tiene un técnico vivo, que conoce la división. Nos llegaron una sola vez cuando el partido estaba chato, después hicimos todo para llegar al empate. Lo fuimos a buscar y no pudimos”, esgrimió Bossio sobre el traspié con Estudiantes.

Racing en su primer partido de local en la Primera Nacional 2023, ante Estudiantes de Caseros. (Facundo Luque / La Voz). Foto: Facundo Luque

En cuanto al planteo elegido, explicó que la idea era “filtrar la pelota con algún pelotazo. Si hubo algún error lo analizaremos en la semana y lo vamos a corregir. Y sobre el próximo compromiso, apuntó: “Con Atlético de Rafaela también será un partido complicado y en una cancha chica. Nosotros intentaremos ser un equipo ordenado para traernos un buen resultado”, agregó.

Por último, se refirió a la actuación del árbitro Jorge Barraza: “Pese a los fallos arbitrales, el equipo metió todo. No me gusta hablar del árbitro, a veces toca a favor y otras en contra, pero este equipo mostró carácter y me voy feliz por eso”.