Caravana con Javier Milei en Córdoba: encabezó el “tour” de la gratitud"

En Córdoba desde las 17.12 de este viernes, cuando el avión Embraer matrícula T-94 aterrizó en el aeropuerto Ambrosio Tarabvella, Javier Milei encabezó la caravana denominada “tour de la gratitud” en la zona del Buen Pastor.

Con la misma temática y despliegue del cierre de campaña en octubre pasado, Milei recorrió a bordo de la caja de una camioneta las calles de Nueva Córdoba, para expresar su agradecimiento por el fuerte apoyo recibido en las urnas para las elecciones legislativas.

El diputado Gabriel Bornoroni, principal referente de La Libertad Avanza en Córdoba destacó que se trata de una “muestra de agradecimiento” de Presidente al electorado cordobés.

Milei en Córdoba en el marco del "Tour de la Gratitud" (Gentileza: LLA)

“El presidente Milei no está pensando en 2027, que todavía está muy lejos. Su sentimiento es de genuino agradecimiento a los cordobeses. Seguramente dirá algunas palabras por megáfono, como suele hacer, pero no creo que sea un discurso político. Sólo agradecer el apoyo", aclaró Bornoroni.

LA CARAVANA DE MILEI EN CÓRDOBA

A ritmo frenético y con una fuerte custodia, Javier Milei realizó su breve recorrida desde el hotel en avenida Duarte Quiros hasta Nueva Córdoba, para la caravana a bordo de la camioneta junto a seguidores y militantes. El Buen Pastor fue el epícentro para el acto central.