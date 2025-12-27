Calor y lluvias en Córdoba: cómo eliminar posibles criaderos de mosquitos de dengue

El calor y las lluvias se turnaron para protagonizar el clima en la provincia de Córdoba. En esta época del año, con mucha humedad y cambios de tiempo, la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue, la chikungunya y el zika crece.

Por ello, el Gobierno enumeró una serie de recomendaciones para eliminar posibles criaderos del insecto que permite la progresión del virus en la temporada. La principal medida de prevención es la erradicación de potenciales nidos de larvas dentro de los hogares.

Colocación de ovitrampas para controlar y prevenir criaderos del mosquito de dengue. (Provincia de Córdoba)

Córdoba: recomendaciones para eliminar posibles criaderos de mosquitos de dengue

Revisar casa y alrededores en busca de cualquier recipiente que sea capaz de acumular agua y que se convierta en un potencial criadero de larvas.

Limpiar y cepillar floreros, bebederos de mascotas y el drenaje del aire acondicionado. En el caso de recipientes que no se pueden vaciar, colocar arena hasta el borde.

Tapar y mantener limpios los tanques, cisternas y piletas.

Dar vuelta cualquier objeto que pueda acumular agua o eliminarlo si se encuentran en desuso.

Mantener los patios y jardines limpios y desmalezados.

Destapar y limpiar las canaletas y los desagües de lluvia.

Prestar atención a los envases o botellas al aire libre, y las cubiertas de automóviles en desuso que, por su estructura y material, favorecen el desarrollo de estos vectores.

Córdoba: recomendaciones para evitar picaduras de mosquitos