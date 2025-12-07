Dengue en Córdoba: ampliaron la vacunación gratuita hasta los 59 años

Mediante un plan de prevención, Córdoba anunció la extensión del acceso gratuito a la vacunación contra el dengue. De esta forma, pueden acceder a la inoculación hasta los 59 años. El objetivo es seguir reforzando las acciones de prevención y gestión de la enfermedad en la región.

Ampliaron la vacunación gratuita contra el dengue en Córdoba

El programa comenzó su desarrollo en el año 2024, cuando se convocó inicialmente al personal de salud para recibir la vacuna. Posteriormente, se incluyó a grupos etarios más jóvenes, con 18 a 24 años, y luego a adolescentes de 15 a 17 años. Ahora, el rango de edad admitido se ubica entre los 15 y los 59. Esta política sanitaria se aplica en 13 jurisdicciones consideradas como prioritarias: Capital, Colón, General San Martín, Marcos Juárez, Punilla, Río Cuarto, Río Segundo, San Alberto, San Javier, San Justo, Santa María, Tercero Arriba y Unión.

El esquema de inmunización requiere la aplicación de dos componentes. Tras suministrar la primera inyección, el segundo se coloca luego de un lapso de tres meses. Las personas pueden acceder a esta protección en los diferentes vacunatorios ubicados en los hospitales provinciales principales de cada división geográfica, así como en diversos establecimientos de salud municipales. Sonia Nieva, directora general de Planificación Estratégica del ministerio de Salud, confirmó que actualmente no se han detectado contagios de dengue en el distrito.