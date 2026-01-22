Cachumba debuta en el Quality: los detalles del “bailazo del recuerdo” en Córdoba

Por primera vez en su trayectoria, Cachumba se presentará en el Quality Center, un escenario que se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes para la música en vivo en la ciudad de Córdoba. Este debut no solo representa un cambio de escala en las presentaciones de la banda, sino también un reconocimiento a su vigencia dentro de la escena musical.

La propuesta para esta jornada especial ha sido denominada por la organización como “La noche del recuerdo”. Lejos de ser un baile convencional, la banda prepara un “cachumbazo”: un formato de baile sin pausas diseñado para mantener la energía constante durante toda la noche.

El listado de temas incluirá aquellas canciones que han acompañado a diversas generaciones y que forman parte del cancionero indispensable en festejos y pistas de baile. Según los organizadores, la intención es que el público pueda revivir los éxitos que marcaron la identidad de Cachumba.

Con una carrera que abarca más de 30 años, Cachumba ha consolidado su lugar en la escena musical argentina con hits como “Ser amantes”, “Amor de papel”, “Enamorado de ti” y “Maldito coche negro”, entre otros. Los tickets se venden ya en Quality a 10.000 pesos.