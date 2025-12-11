Una noche a pura milonga: la fiesta de Córdoba para conmemorar el Día Nacional del Tango

Este jueves 11 de diciembre se conmemora el Día Nacional del Tango y la ciudad de Córdoba será escenario de una fiesta para celebrarlo. El evento musical con entrada libre y gratuita promete ser “una noche a pura milonga”.

Dónde es la fiesta de Córdoba para conmemorar el Día Nacional del Tango

La Agencia Córdoba Cultura invitó a locales y turistas a partir de las 20 a la vereda del Teatro Real, sobre la calle San Jerónimo frente a Plaza San Martín. Allí, una propuesta artística multidisciplinaria le dará calor y color a la velada.

Plaza San Martín de Córdoba. (Archivo)

La programación y la puesta en escena de música y danza busca rendir homenaje a Carlos Gardel y Julio de Caro. “Su legado continúa vivo en cada compás y constituye una parte esencial de la identidad cultural argentina”, destacó la Agencia.

La fachada del teatro se transformará en una escenografía para rememorar antiguas postales capitalinas. La idea es crear “una atmósfera nostálgica y festiva para disfrutar en comunidad”.

Así es una noche de milonga y tango en el bar Tsunami con la orquesta Típica Vevo. (Javier Ferreyra / La Voz)

El Octeto de Bandoneones integrado por Carlos Tula, Ezequiel Infante, Pablo Jaurena, Fabricio Miró, Astor Cuquejo, Gaspar Tatian y Ezequiel Infante dirá presente.

También formarán parte La Orquesta Provincial de Música Ciudadana del Teatro del Libertador. Además de la Orquesta Tango5 y Susan Janet, Dante Garello, Marcelo Santos, Gabriel Sosa, Francisco Bertola, Carolina San Juan, Cintia del Río, Andrés Gastón, Marcelo Carrera y Claudio González.

La puesta en escena se completará con siete parejas de bailarines que aportarán elegancia, técnica y presencia escénica. Para terminar, el público podrá sumarse a una gran milonga al aire libre, musicalizada por el DJ Armando Pastorino. A propósito, los bares de la zona extenderán su horario y dispondrán mesas en el espacio público para quienes deseen disfrutar de la velada, mientras que habrá un sector con sillas destinado a quienes prefieran vivir el espectáculo sentados.