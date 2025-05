Belgrano: Ruso Zielinski confirmó los refuerzos que buscan en el mercado de pases

La pretemporada de Belgrano ya empezó. En los primeros días hay tareas de diagnóstico y se los trabajos más duros serán en las próximas semanas sabiendo que la competencia volverá el 27 de junio, ante Defensores de Belgrano por Copa Argentina.

Asi, el plantel se entrenó a las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Ricardo Zielinski. En la mañana del jueves, el mismo entrenador habló con la prensa sobre la preparación del equipo para la segunda parte del año.

El Ruso Zielinski y el Belgrano que se viene

El club de barrio Alberdi abrió las puertas a la prensa y quien encaró los micrófonos y cámaras fue el Ruso Zielinski. El DT fue contundente con respecto a los refuerzos que pueden llegar a sumarse.

El plantel de Belgrano entrenó en el predio de Villa Esquiú. (Nicolás Bravo / La Voz)

Y no negó nombres. “(Fabián) Noguera está en una situación personal diferente, por Cristian Lema no hablamos porque no sabemos cuál es su situación, Ezequiel Muñoz es un jugador que siempre hemos llevado a otros clubes”, admitió.

Pero también reconoció: “Hay un montón de nombres dando vuelta, seguramente será cuestión de que las negociaciones lleguen a un buen lugar”.

En el entrenamiento estuvo presente el presidente Luis Fabián Artime quien también está involucrado en la llegada de refuerzos para la segunda parte del año.

Zielinski también dijo: “No me gustaría enumerar los puestos porque me parece que hay jugadores medianamente en las posiciones. En algunos lugares, caso el arquero, que se fue Juan Espínola y algunas otras posiciones pero no me gustaría enumerarlas”.

Sobre si los refuerzos son jugadores que ya fueron dirigidos por él, Zielinski dijo: “Sería mejor que nos conozcan. Vamos a ir de acuerdo a las probabilidades, de los jugadores que hayan, de los que pensemos que nos pueden dar para mejorar”.

Y, con respecto a los que pueden irse por falta de continuidad, el Ruso aclaró: “Hay algunos que tienen la información de que por ahí van a estar en un lugar donde les va a costar. Después ya es una situación del club y del jugador”.