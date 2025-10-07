Belgrano fijó fecha para el Día del Club: los precios para cada categoría

Este martes 7 de octubre, Belgrano fijó fecha para el “Día del Club”. El cobro del impuesto será en el marco de la fecha 12 del Torneo Betano Clausura 2025 frente a Estudiantes de La Plata luego del clásico sin goles con Talleres.

Belgrano fijó fecha para el Día del Club

El cotejo de este sábado 11 de octubre a las 21.15 en el Gigante de Alberdi fue el designado por la directiva. “Este concepto se aplica únicamente a los socios y socias que concurran a dicho encuentro”, aclaró el equipo de prensa del Pirata en el comunicado oficial.

Belgrano vuelve al Gigante de Alberdi para enfrentar a Estudiantes, que se cobrará Día del Club. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Belgrano fijó fecha para el Día del Club: los precios

Los valores establecidos para cada categoría de Belgrano para el Día del Club son:

Mayor 23.000 pesos.

Jubilado : 16.000 pesos.

Cadete Mayor : 16.000 pesos.

Cadete Menor: 11.500 pesos.

Belgrano: cómo pagar el Día del Club

En paralelo, aclararon que podrá ser cancelado a partir de este martes hasta el 15 de noviembre inclusive. “El trámite puede realizarse tanto de manera presencial como virtual:

Las 24 horas en belgranosocios.com.

Sede Social : De lunes a viernes : de 9 a 18. Sábado : de 9.30 a 13.30.



“Quienes tengan la cuota social adherida por débito, deberán hacer también el pago del Día del Club de forma manual. En caso de los Grupos Familiares, cada miembro que asista al Estadio debe abonarlo de manera individual, quedando exceptuados menores de 2 años”, concluyó la entidad.