“Belgrano es una locura increíble”: juega en España y destacó que “Cuti” Romero abrió puertas

Su venta fue la más resonante del 2024 para Belgrano. De la Fiorentina pasó a préstamo al Levante de España para esta temporada, y Matías Moreno (21 años) demuestra su sentido de pertenencia: “Belgrano es una locura incríble”, aseguró.

El marcador central producto de Villa Esquiú, en una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Sucesos, resaltó: “Me fui muy bien de Belgrano. Siempre digo que me hubira gustado jugar toda la vida en el club que amo, pero también tengo sueños, como jugar en Europa. Siempre tendré muchísimas ganas de volver".

"Todavía no hice mucho de lo que puedo generar a dar. Sigo trabajando, tengo muchos sueños".



Y enfatizó: “Belgrano es una locura increíble. El jugador que llega al club se hace hincha. El minuto 68 es una fiesta, de solo pensarlo tengo unas ganas bárbaras de volver a Alberdi”.

EL CUTI ROMERO Y LOS REFERENTES EN BELGRANO

Matías Moreno espera su oportunidad en el Levante, penúltimo en la Liga de España y este domingo recibirá al Betis. Y dentro de dos fechas más será anfitrión del líder Real Madrid.

Una lesión lo postergó apenas firmó para el club, y ahora espera su oportunidad. “Sufrí un desgarro del que me llevó tiempo recuperarme. Me gustaría estar contra Real Madrid, contra Mbappé. En Italia ya me tocó marcar a Lautaro (Martínez), un crack fuera de serie”, recordó.

Su puesto y el pase de Belgrano directamente a Europa, lo emparentó con Cristian Romero. “El Cuti es el mejor del mundo. Nos abrió una puerta inmensa. Hizo conocido a Belgrano en todo el mundo. Cuando llegas a algún lado, te dicen ‘sos del club del Cuti’”, expresó.

En Belgrano, tomó como referente a Diego Novaretti, ya en la etapa final de su carrera. “Fue un ejemplo en todo para mí. Me aconsejaba y fue muy importante. Estaba en todo, terminaba una práctica y nosotros tirábamos las botellas de agua, y venía por detrás a levantarlas".

LA DUPLA CON TROILO EN LA DEFENSA DE BELGRANO

Mariano Troilo, pretendido por el Pisa de Italia (prensa Belgrano).

“Al Nano (Troilo) le va a ir muy bien, sus condiciones las sabemos, y además, hay varios argentinos en ese club y le será más fácil la adaptación. Jugamos juntos desde los cinco años. Nos conocíamos de memoria”, señaló Matías Moreno sobre Mariano Troilo, su copañero de zaga en la Reserva Celeste, y ahora transferido al Parma de Italia en la venta más importante de Belgrano.



