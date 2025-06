Después de la salida de Ariel Rojas por la puerta de atrás en Belgrano, por el mal desempeño en la función de manager deportivo, se produjo otro cambio estructural en el club de Alberdi.

Enrique Borrelli dejó de ser el coordinador de juveniles y el futbol femenino de Belgrano tras casi tres años de gestión y se viene una reestructuración profunda en el fútbol formativo en el club de Alberdi.

Enrique Borrelli, exfutbolista, entrenador. (Nicolás Bravo / La Voz)

Borrelli tenía contrato hasta fines de 2025 y su intención era renovarlo. Las diferencias con la dirigencia Celeste en ese item aceleraron su salida del club. En 2021 asumió en lugar de Federico Bessone, hoy en Instituto, quien a su vez había reemplazado a Daniel Primo.

Su experiencia como formador en clubes como Newell’s, sumado a un enfoque integral del desarrollo juvenil, fueron valorados por la comisión directiva. Sin embargo, con el paso del tiempo se produjo un desgaste y hubo falta de consenso para extender su contrato.

#Belgrano | 🥺 Enrique Borrelli confirma su salida de Belgrano.



Luego de 3 años de gestión, dejó de ser el Coordinador de Juveniles.



🙌 En su estadía, se destaca el puesto 7° en inferiores 2023, la Reserva subcampeona, 4ta campeona 2024 y el 3er puesto en Libertadores Sub 20. https://t.co/SDpE8wKDbo — Facundo Priante (@Facu_Priante) June 8, 2025

En los próximos días se espera que el club comunique los pasos a seguir. Mientras tanto, los cuerpos técnicos de cada categoría continúan trabajando con normalidad, a la espera de definiciones.

ASÍ SE DESPIDIÓ DE BELGRANO

Enrique Borrelli, exfutbolista, entrenador. (Nicolás Bravo / La Voz)

“Ayer fue mi último día en Villa Esquiú. Con victorias frente a Racing. Estoy muy agradecido a todos. He pasado tres años maravillosos en el club. Sólo me sale decir = GRACIAS”, posteó en su centa en X (ex Twitter), Enrique Borrelli. Junto a él se fue Rubén Olivera, coordinador de los preparadores físicos de juveniles.