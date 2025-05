El Luifa Artime redobló la apuesta en Belgrano para el segundo semestre: “Yo voy por todo”

“Queremos enderezar el barco Pirata para cumplir con los objetivos que nos hemos trazado este año. Y con ‘el Ruso’ (por Ricardo Zielinski) hablamos como lo hemos hecho con todos los técnicos de cara al mercado de pases”. El optimismo de Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, en el acto de firma de convenio para la renovación por otro año con Sanos Salud como main sponsor

“Hay una comunición bárbara. Hablamos con tesorería y estamos viendo posibilidades de refuerzos. Queremos hacer un Belgrano cada vez más grande”, insistió el Luifa de cara a la segunda parte del año, tras el mal comienzo del 2025, sin clasificación en Copa de la Liga.

Luis Fabián Artime, presidente del Club Atlético Belgrano (CAB).

¿Yo para qué estoy? Esto es fútbol y yo quiero salir campeón siempre. Yo no les voy a mentir, yo voy por todo. Hay otros 29 equipos que también lo hacen. A veces te toca, a veces no... Y digo que a veces le podemos errar, pero no de mala leche”.

Luis Fabián Artime Presidente del Club Belgrano de Cordoba . (José Gabriel Hernández / La VOz)

“Cuando iba a la tribuna Heredia como socio quería que le vaya bien a la dirigencia que estaba... a Pérez... a Franceschi. Ahora cuando pierde Belgrano me pongo tan mal que ni siquiera puedo ir a buscar a mi hijo al colegio", graficó el Luifa.

Luis Fabián Artime en conferencia de prensa junto a parte de la comisión directiva del Club Atlético Belgrano.

Y en cuanto a la Asamblea Extraordinaria del próximo lunes 26 de mayo, para la aprobación de la compra de terrenos detrás de popular Artime, señaló: “Esperamos la aprobación de los socios y después se verá qué hacemos ahí”.