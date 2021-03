No quedará en un cuadro, ni calificará para gol de la fecha. Pero todos los goles valen uno y para Belgrano representó el del triunfo sobre Alvarado, para el 1 a 0 que le muestra puntero en la Zona A de la Primera Nacional, con puntaje ideal.

Así lo entendió Adrián Balboa, el autor, quien entró en el segundo tiempo y mojó, después de haber definido mal en primera instancia. “Fue un gol bastante feo pero valió, es un triunfo de todo el equipo”, resaltó Rocky.

“Estoy muy contento por volver a ponerme esta camiseta tan linda. Volví con muchas ganas porque para mi es una revancha, porque antes no tuve tantas oportunidades”, aseguró el delantero uruguayo, que pasó los dos últimos años a préstamo.

Sobre el desarrollo del encuentro en Mar del Plata y su función en la cancha al ingresar, señaló: “El partido fue chato porque el rival lo trabó mucho, lo controlamos antes y después del gol. Yo me sentí muy cómodo, los que me conocen saben que me gusta jugar con una referencia de área como Pablo (Vegetti) y yo moverme un poco más”.

Y anticipó lo que se viene para el próximo compromiso, el sábado 27 en Alberdi a las 19 con Estudiantes de Caseros. “Hay que seguir paso a paso, porque cada fecha es una final en un torneo tan largo. Y salir a matar como locales”.