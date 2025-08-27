Autoridad de mesa en Córdoba: cómo postularse para las elecciones 2025 del 26 de octubre

El Gobierno nacional confirmó los valores que recibirán aquellas personas que cumplan funciones en las elecciones legislativas nacionales 2025. Por su parte, la Secretaría Electoral de la provincia informó el proceso para postularse para ser autoridad de mesa en Córdoba.

Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones 2025 del 26 de octubre

Según la Resolución 347/2025 publicada este miércoles 27 de agosto en el Boletín Oficial, los valores oscilan entre los 40.000 y los 120.000 pesos. El dinero varía según la función asignada.

Autoridades de mesa : 40.000 pesos por la jornada electoral, con la posibilidad de sumar otros 40.000 adicionales si completan las capacitaciones previas.

Delegados judiciales : deberán realizar reportes de incidencias o tareas adicionales solicitadas por la Cámara Nacional Electoral para cobrar 40.000 pesos.

Delegados tecnológicos: verificarán biométrica de electores—y recibirán 120.000 pesos.

Autoridad de mesa en Córdoba: cómo postularse para las elecciones 2025

Para postularte como autoridad de mesa para las elecciones nacionales del 26 de octubre, la Secretaria Electoral de Córdoba informó que los interesados deben inscribirse a través del siguiente enlace.

Seleccionar la opción “inscríbase como postulante a autoridad de mesa”. Elegir el Distrito Córdoba. Optar por el formulario virtual o el físico, que deberá presentarse en la Secretaria Electoral en persona o mediante postal. Llenar el formulario con datos personales. Adjuntar una copia del DNI y, opcionalmente, alguna constancia que acredite tu condición laboral (pública o privada) o cualquier otra que consideres relevante. Luego de cargar los datos, se recibe un correo electrónico en el que se debe hacer clic en el vínculo para validar la dirección y finalizar la inscripción.

Cabe recordar que, la inscripción no garantiza que la Secretaria Electoral del distrito designe a una persona como autoridad de mesa. La solicitud es evaluada por la Secretaria Electoral Nacional y la designación efectiva, de corresponder, es oportunamente notificada.