Aumentó el monto de los préstamos hipotecarios del Banco de Córdoba: cuánto ofrecen y cómo acceder

El gobernador Martín Llaryora anunció la suba del monto máximo del préstamo hipotecario que brinda el Banco de Córdoba. La línea de créditos está pensada para que las familias de la provincia puedan acceder a la construcción o compra de la casa propia.

“Estamos superando nuestros objetivos. El Banco de Córdoba no tendría sentido si no ayudara a la producción y a cumplir el sueño de la casa propia a los cordobeses. Para nosotros, Bancor tiene que ser estable, no tiene que dar déficit y debe estar al lado de los cordobeses”, expresó Martín Llaryora.

Aumentó el monto de los préstamos hipotecarios del Banco de Córdoba: cuánto ofrecen

En el acto, Llaryora anunció la suba del monto máximo del préstamo. De esta manera, el solicitante puede acceder a créditos que van desde los 22.500.000 pesos, 20 mil Uvas, hasta los 273 millones de pesos, 250 mil Uvas.

La línea contempla una TNA (Tasa Nominal Anual) del 4,90 por ciento y es la única del país que financia el 100 por ciento del valor de compra del inmueble o valor del proyecto de construcción. Los hipotecarios de Bancor contemplan, también, la adquisición de viviendas a través de desarrollistas y, en este caso, ofrecen la facilidad de escrituración con boleto de compra venta.

Martín Llaryora confirmó el aumento del monto máximo de la línea de créditos. Foto: Gobierno de Córdoba

Al respecto, el presidente del Banco de Córdoba, Raúl Paolasso, subrayó: “Con esta línea de préstamos hipotecarios, además de permitirles cumplir el sueño de la vivienda propia, esta institución y el gobernador pretenden dinamizar la economía, sosteniendo y fortaleciendo la actividad económica de la provincia, en este caso del sector inmobiliario y de la construcción”.

Cómo acceder a los préstamos hipotecarios del Banco de Córdoba

El trámite para acceder a los préstamos hipotecarios del Banco de Córdoba es online, con un sistema que ofrece dar respuesta de calificación inmediata. Luego, el proceso de aprobación lleva 20 días hábiles promedio y una gestión total de 40 días corridos.

Hasta el momento, el 70 por ciento de los créditos son para compra, y el 30 por ciento para construcción, terminación o ampliación. El 23 por ciento corresponde al interior provincial y el 87, a la ciudad de Córdoba y gran Córdoba.

Por otra parte, la plataforma APPTO de certificación de viviendas, registró más de 1.500 propiedades en lo que va del 2024, llegando a las 2.247 entre casas y departamentos disponibles.