Aumentaron los precios de los panificados en Córdoba: el listado con los nuevos valores

El Centro de Industriales Panaderos de la Provincia de Córdoba (Cipac) confirmó este jueves 11 de septiembre que los precios de los productos panificados aumentaron un 10 por ciento. En paralelo, enumeró los nuevos valores y explicó los motivos de la medida.

Por qué los precios de los panificados en Córdoba subieron 10 por ciento

“Hace del mes de marzo que no aumentamos los precios sugeridos. Pero han venido subiendo todos nuestros costos, como el combustible, el gas natural, hasta la electricidad, que desde comienzos de año se encarecieron más del 10 por ciento”, explicó Marcelo Caula, titular del Cipac, en diálogo con La Voz.

Centro de Industriales Panaderos y Afines de Córdoba.

En esta sintonía, ponderó que también incrementó el precio mayorista de insumos básicos como la harina, la margarina y la grasa. Inclusive, estas dos últimas subieron hasta el 40 por ciento en el acumulado de estos seis meses.

“Lo de la suba del dólar de la última semana fue determinante, lo que nos llevó a decir que ya no aguantamos más y tenemos que aumentar los precios al público sí o sí”, analizó Caula sobre la incidencia de los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Los nuevos valores de los productos panificados en Córdoba