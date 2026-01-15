Asaltaron a una enferma dentro de un hospital de Córdoba: “Es tenebroso venir a trabajar”

Dos personas asaltaron a una enferma dentro de un hospital de Córdoba. La trabajadora contó detalles del episodio de inseguridad que sufrió a segundos de ingresar a su turno este jueves 15 de enero.

Asaltaron a una enferma dentro de un hospital de Córdoba

La integrante del servicio de Clínica Quirúrgica se bajó del colectivo como toda mañana y caminó tres cuadras para ingresar al Hospital Misericordia. Pero a las 6.20, una pareja la abordó a metros de la puerta.

Claudia, la enfermera que sufrió el asalto.

“La pareja venía detrás mío, me agarró de la espalda, me forcejeó y no me alcanzó a tirar pero me robó”, rememoró con enojo, en diálogo con El Doce, la mujer que perdió su bolso con documentos y celular.

“Es tenebroso venir a trabajar”: dijo una enferma asaltada en Córdoba

“No hay nada, no hay policías, no hay guardias. Lamentablemente estamos totalmente desprotegidos. Es tenebroso venir a trabajar”, reclamó sobre la presencia policial en la zona.

“Siempre vengo con gas pimienta porque desde que me bajo del colectivo hasta acá te roban por todos lados”, contextualizó. Por último, desconsolada, agradeció que no sufrió heridas graves. “Gracias a Dios estoy bien, que es lo más importante”.