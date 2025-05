“Armar un proyecto para Belgrano 2027”: la confesión del padre del Cuti Romero

Todos sabemos lo que Cristian Romero, uno de los balulartes de la Selección Argentina, siente por Belgrano. El zaguero del Tottenham Hotspur de Inglaterra está pendiente de lo que pasa en el club y constantemente manifiesta su amor por los colores.

Quien habló ayer en el programa Futbolémico de canal Showsport fue Víctor Romero, el papá del Cuti quien reveló sus intenciones de participar como directivo del Pirata en 2027.

LA PALABRA DEL PAPÁ DEL CUTI HABLANDO DE BELGRANO

El padre del defensor anunció: "Soy un socio como cualquiera. Hablar de presidencia de Belgrano es muy pronto... Falta mucho, lo que sí te puedo decir es que estamos visitando filiales, agrupaciones, fundaciones, profesionales que nos asesoren en todo, y estamos en ese camino".

Cuti Romero junto a sus padres, Víctor y Rosa

Enseguida confirmó: "Queremos armar nosotros un proyecto para Belgrano 2027, y esto no tenemos nosotros nada en particular contra nadie, que quede bien claro, pero el proyecto nuestro va a ser deportivo, Belgrano es muy grande, es un equipo que tiene que estar peleando los campeonatos todos los años, y si no se da el campeonato, estar en Copa Libertadores. Y si no, en Sudamericana, menos de eso no puede bajar".

Cristian Romero. Con mamá Rosa, sus hermanos Franco y Aldana y papá Víctor "Quito". Todos orgullosos del pibe barrio que fue campeón con la selección.

Romero padre manifestó sus intenciones claras aunque todavía las intenciones sean solamente eso. "Estamos en el proyecto con una agrupación, una fundación, también estamos con un grupo femenino, son socias de Belgrano que tienen proyectos. Y por qué no incluirlo si es un proyecto que sea beneficioso para el club si nos tocara algún día dirigir al club".

Además, anticipó: “Estamos analizando con profesionales que nos guían en todo sentido, qué es Belgrano. Hay empresarios que quieren aportar, estamos haciendo un camino, veremos... Y si tenemos que acompañar y estar del otro lado, no tenemos problemas, pero la cuestión es meterse en Belgrano".